Ajker Patrika
ভোলা

ওজোপাডিকোর অফিসে চোর, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ১ ঘণ্টা

ভোলা প্রতিনিধি
ওজোপাডিকোর অফিসে চোর, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ১ ঘণ্টা
ওজোপাডিকোর অফিস থেকে চোর আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলায় বিদ্যুৎ অফিসে ঢুকে সংযোগ লাইনের মালপত্র চুরি করতে গিয়ে আহত হয়েছে এক যুবক। ওই যুবকের নাম মো. সুমন (৩০)। তিনি ভোলা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে সদরের ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিমিটেড ভোলা অফিসের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। এতে রাত সোয়া ২টা থেকে সোয়া ৩টা পর্যন্ত প্রায় ১ ঘণ্টা ভোলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল বলে জানা গেছে।

ওজোপাডিকো ভোলা অফিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত সোয়া ২টার দিকে ভোলা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ওজোপাডিকো ভোলার অফিসে ঢুকে বিদ্যুতের সাবস্টেশনের ৩৩ কেভি মেইন লাইনের বিদ্যুতের মূল্যবান মালপত্র (যন্ত্রাংশ) খুলতে যায় কয়েকজন যুবক। বিদ্যুৎ-সংযোগ থাকা অবস্থায় ওই যন্ত্রাংশ (মূল্যবান তামা) খুলতে গেলে হঠাৎ করে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতায়িত হন মো. সুমন নামের এক যুবক। তাঁর চিৎকারে অফিসের পাহারাদার দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে টহল পুলিশের সহযোগিতায় গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ভোলা সদরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওজোপাডিকো ভোলা অফিসের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন জানান, রাতে ভোলা-বোরহানউদ্দিন ৩৩ কেভি পুরোনো লাইনের আইসুলেটরের তামার প্লেট চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই চোর নিচে পড়ে যায়। বর্তমানে সে হাসপাতালে ভর্তি আছে। তিনি আরও বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ অফিসের ট্রান্সফরমার, বিদ্যুতের তার ও বিভিন্ন সরঞ্জামসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালপত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরির ঘটনায় ভোলা সদর মডেল থানায় মামলাও করা হয়েছে।

ভোলা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক কর্মকর্তা (আরএমও) আরাফাতুর রহমান জানান, আহতের ডান হাত প্রায় ৫০ ভাগ এবং পা-টাও হালকা ঝলসে গেছে।

এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, গভীর রাতে এমন বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হওয়ার বিষয়টি শুনে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।

এ বিষয়ে ওজোপাডিকো ভোলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ইউসুফ বলেন, ‘আমার অফিসের আশপাশে গাঁজাখোরের একটি চক্র আছে। তারা প্রায়ই অফিসে ঢুকে বিদ্যুতের বিভিন্ন মালপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। গত রাতেও মেইন লাইনে উঠে যন্ত্রাংশ চুরি করতে গিয়ে ৩৩ হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক চোর নিচে পড়ে যায়। খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে আমরা গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে পুলিশে খবর দেই। পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ভোলা সদর মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে।’

খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, আহত ব্যক্তি পুলিশি হেফাজতে চিকিৎসাধীন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চুরিভোলাবিদ্যুৎবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

সম্পর্কিত

ওজোপাডিকোর অফিসে চোর, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ১ ঘণ্টা

ওজোপাডিকোর অফিসে চোর, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ১ ঘণ্টা

চুয়াডাঙ্গায় অর্ধশতাব্দী আগের ৭টি শক্তিশালী স্থলমাইন ধ্বংস

জৈন্তাপুরে মোবাইল কোর্টে ২টি নৌকা ধ্বংস, দুজনের কারাদণ্ড

আগৈলঝাড়ায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১১ জন আহত