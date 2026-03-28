Ajker Patrika
ঢাকা

নবীন ফ্যাশনের দোকানের ঘটনা ‘ভুল-বোঝাবুঝি’: দোকান মালিক সমিতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ২১: ১০
বিশাল সেন্টারে আয়োজিত বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে অবস্থিত ‘নবীন ফ্যাশনের দোকানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্প্রতিক ঘটনাকে ‘ভুল-বোঝাবুঝি’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন। আজ শনিবার দুপুরে বিশাল সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘উভয় পক্ষই ব্যবসায়ী। সহজভাবে আমরা এটার সমাধান চাই। এটা ছোট্ট একটি ঘটনা। আমরা বসে ১০ মিনিটে সমাধান করতে পারব। এখানে বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এখানেই বিষয়টা শেষ করি। এটা একধরনের ভুল-বোঝাবুঝি। কোনো বিরাগভাজনের সুযোগ নাই।’

সংবাদ সম্মেলনে লিখিতে বক্তব্যে বিশাল সেন্টার দোকান মালিক সমিতির সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেন বলেন, রোজার শেষ দিন বিকেলে নবীন ফ্যাশনের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিশেষ অফার ঘোষণা করা হয়। অফার অনুযায়ী, দুটি পণ্য কিনলে চারটি ফ্রি এবং বাইকারদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ঘোষণার পরপরই বিপুলসংখ্যক ক্রেতা ও বাইকার মার্কেটে ভিড় জমায়। ফলে এলাকায় তীব্র যানজট ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

সরোয়ার হোসেন বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ সদস্যরা কাজ করলেও শুরুতে তা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি অবনতির দিকে গেলে দোকান কর্তৃপক্ষ প্রথমে অফার বন্ধ করে এবং পরে নিরাপত্তার স্বার্থে দোকানটি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। এতে উপস্থিত ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ ও কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা দেখা দেয়।

দোকান মালিক সমিতির নেতারা অভিযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে পূর্ব আলোচনা ছাড়া এ ধরনের অফার ঘোষণা করায় পুরো মার্কেটের পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আংশিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় ঘটনাটি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তারা আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানান।

প্রিন্স ডিপার্টমেন্টের মালিক জাহাঙ্গীর হোসেন মাইকেল বলেন, ‘আমরা সবাই ব্যবসায়ী, একসঙ্গে মিলেই ব্যবসা করতে চাই।’

জোরপূর্বক বন্ধের এক সপ্তাহ পর আদালতের নির্দেশে শনিবার নবীন ফ্যাশন শোরুমটি পুনরায় চালু করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার পর হাতিরঝিল থানার ওসি ও এক এএসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তদন্তে ডিএমপি একটি কমিটি গঠন করেছে।

২০ মার্চ কম দামে পাঞ্জাবি বিক্রিকে কেন্দ্র করে দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ২৪ মার্চ মালিক এনামুল হাসান নবীন অভিযোগ তুলে দেশ ছাড়েন এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাসংবাদ সম্মেলনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে পুরো নেকড়ে দলকে হত্যা

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

বাড়িতে মজুত রেখে বেশি দামে পেট্রল বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বাড়িতে মজুত রেখে বেশি দামে পেট্রল বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

ললী ছড়ার অবৈধ স্থাপনা অপসারণের দাবিতে সোচ্চার এলাকাবাসী

ললী ছড়ার অবৈধ স্থাপনা অপসারণের দাবিতে সোচ্চার এলাকাবাসী

ধানের গুদামে মজুত জ্বালানি তেল

ধানের গুদামে মজুত জ্বালানি তেল

সুনামগঞ্জে গরুর জন্য ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

সুনামগঞ্জে গরুর জন্য ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১