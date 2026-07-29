ভোলায় চাঁদাবাজির মামলায় বিএনপি নেতা কারাগারে

ভোলার চরফ্যাশনে চাঁদাবাজি, মারধর ও দোকানঘরে তালা ঝোলানোর অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বিএনপি নেতা মোতাহার হোসেন আলমগীর মালতিয়াকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার বিকেলে আদালত পুলিশের পরিদর্শক সেখ মো. নাসীর উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে জেলা ও দায়রা জজ শরীফ এ এম রেজা জাকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মোতাহার হোসেন আলমগীর মালতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, চরফ্যাশন পৌরসভার গ্লাস ব্যবসায়ী মো. ছালামের কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। না দেওয়ায় তাঁকে মারধর এবং তাঁর দোকানঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ছালাম বাদী হয়ে মোতাহার হোসেন আলমগীর মালতিয়া ও তাঁর দুই ছেলে আরাফাত হোসেন এবং ফাহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। পরে আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন।
পুলিশ পরিদর্শক সেখ মো. নাসীর উদ্দিন বলেন, জামিনের মেয়াদ শেষে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে পুনরায় জামিন আবেদন করেন আসামিরা। আদালত আজ মোতাহার হোসেন আলমগীর মালতিয়ার আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলার বাদী মো. ছালাম বলেন, ’ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে আমার দোকানে তালা ঝুলিয়ে আমাকে মারধর করা হয়েছিল। থানায় বিচার না পেয়ে আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলাম। আদালতের রায়ে আমি ন্যায়বিচারের আশা ফিরে পেয়েছি।’
নিয়োগের সময় শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের সহকারী পরিচালক সোহেল রানা রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সনদ জমা দেন। পরবর্তীতে সনদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার কাছে চিঠি পাঠায়। জবাবে রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা জানায়...১ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা ও বাউফল উপজেলার বাঁশবাড়িয়া-বগী খালের ওপর প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন একটি সেতুর নকশায় ভুল ধরা পড়ায় ২০২০ সাল থেকে কাজ বন্ধ। সংযোগ সড়ক না থাকায় দুই উপজেলার ১১ গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পথচারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জুলাইয়ের সহিংসতার ঘটনায় রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার ও শিবির নেতাদের বিরুদ্ধে ‘এখতিয়ারবহির্ভূত’ ও ‘অপরাধমূলক’ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে সুষ্ঠু তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ বুধবার পাঠানো বিবৃতিতে সংগঠনটি আইন নিজের হাতে না নেওয়ার আহ্বান...৮ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ শহরে নকল থাই ডায়াপার বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে শহরের বানিয়াপট্টি এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এহসান আহমেদ খান।১৮ মিনিট আগে