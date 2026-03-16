শাসক নয়, মানুষের সেবক হতে চাই: বিসিসি প্রশাসক

দেড় বছর পর রাজনৈতিক অভিভাবক পেল বরিশাল নগরবাসী। আজ সোমবার বেলা ১টায় নগর অডিটরিয়ামে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন দায়িত্ব নেন। বিদায়ী প্রশাসক বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান তাঁর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।
এর আগে দুপুর ১২টার দিকে নগর অডিটরিয়ামসংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সুধী সমাবেশে বিসিসি প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরীনকে বিএনপি নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ বরণ করেন নেন। সমাবেশের আয়োজক বিসিসি হলেও মঞ্চে বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অবস্থান নেন। ফলে এটি অনেকটা দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়।
সমাবেশে বিসিসি প্রশাসক শিরীন বলেন, ‘আমি রাজপথে রাজনীতি করে মানুষের জন্য কাজ করেছি। শাসক হতে চাই না, মানুষের সেবক হতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘বরিশালকে সুন্দর ও নিরাপদ শহর, পরিষ্কার শহর এবং দুর্নীতিমুক্ত নগর ভবন গড়ে তোলা আমার অঙ্গীকার। আবেগের জায়গা থেকে নেতা-কর্মীরা পাশে এসেছে। তাদের নিয়েই কাজ করতে চাই।’
বিসিসি প্রশাসক বলেন, প্রধানমন্ত্রী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ঈদ উপহার দিয়েছেন। এই মহতী উদ্যোগ দিয়েই কাজ শুরু করতে চাই। এ জন্য সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতা চাই। আমাদের অসৎ বিষয় তুলে ধরবেন, কিন্তু ভুল তথ্য দিবেন না।’
সুধী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য এবায়দুল হক চান, মেজবাউদ্দিন ফরহাদ, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন প্রমুখ।
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে গত শনিবার বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বিসিসির প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ)। গতকাল রোববার গভীর রাতে ঢাকা থেকে বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন নগরীতে পৌঁছান। এ সময় নগরীর প্রবেশমুখ ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গড়িয়ারপাড় মোড় থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে দলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।
জেলা পরিষদ প্রশাসক আকন কুদ্দুসের দায়িত্ব গ্রহণ
অপর দিকে বরিশাল জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আকন কুদ্দুসুর রহমান। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন।
রাজধানীর গুলশান থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী চাঁদাবাজির মামলায় আলোচিত আব্দুর রাজ্জাক বিন সোলাইমান রিয়াদকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ...২৭ মিনিট আগে
বান্দরবানের থানচি উপজেলায় সমাজপতি, ৩৬০ নম্বর কোয়াইক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান ও থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মাংসার ম্রো আর নেই। এই অভিভাবকের মৃত্যুর খবরে পুরো উপজেলায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।৩৮ মিনিট আগে
যশোরের আলোচিত ‘গোফরান বাহিনীর’ প্রধান নাসির শেখ ওরফে গোফরান শেখসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মোটরসাইকেল, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাকিবুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার দিবাগত রাতে নিহতের বাবা মো. তরিকুল ইসলাম খোকন এই মামলা দায়ের করেন।১ ঘণ্টা আগে