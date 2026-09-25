Ajker Patrika
En
পিরোজপুর

পিরোজপুরে আগুনে পুড়ল ৬ দোকান, ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে আগুনে পুড়ল ৬ দোকান, ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি
আগুনে শহরের ছয় দোকান ছাই হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুর শহরের কালীবাড়ী রোডে আগুন লেগে ছয়টি দোকান পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে পিরোজপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে দোকানপাট বন্ধ করে ব্যবসায়ীরা বাড়ি চলে যাওয়ার পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের ধারণা, একটি চায়ের দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। এতে একটি হার্ডওয়্যার দোকান, একটি টেইলার্স, একটি মুদি-মনোহারি দোকানসহ দুটি সাইকেলের দোকান পুড়ে গেছে।

মাসুদ সাইকেল স্টোরের মালিক জানান, দোকান বন্ধ করে যাওয়ার কিছু সময় পরে খবর পাই দোকানে আগুন লেগেছে। এসে দেখি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোনো কিছু বের করতে পারিনি। কীভাবে আগুন লেগেছে বুঝতে পারছি না। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক।

পিরোজপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার যুগল বিশ্বাস বলেন, খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে দুপাশে আরও কমপক্ষে ১৫ দোকান পুড়ে যেত। ৬টি দোকান পুড়ে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

বিষয়:

পিরোজপুরদোকানঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত