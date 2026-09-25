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রাজশাহী

রাজশাহীতে সোনার বারসহ দুই চোরাকারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৩৯
রাজশাহীতে সোনার বারসহ দুই চোরাকারবারি আটক
জব্দ করা সোনা ও মোবাইল ফোন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে ২৪১ গ্রাম ওজনের দুটি স্বর্ণের বারসহ দুই স্বর্ণ চোরাকারবারিকে আটক করেছে এসআরবি-৫। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের বোয়ালিয়া থানার দড়িখরবোনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁ সদর থানার চুনিয়াগাড়ী গ্রামের মৃত আশরাফ আলীর ছেলে মো. মোক্তার মোল্যা (৪৫) ও রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার জলাহার ভাজপুর গ্রামের মৃত এরশাদ আলীর ছেলে মো. ছাকিরুল (৪০)।

আজ শুক্রবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসআরবি-৫ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী সদর কোম্পানির একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় দুজনের কাছ থেকে ২৪১ গ্রাম ওজনের দুটি স্বর্ণের বার, চোরাচালানে ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন ও তিনটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা বিক্রির উদ্দেশ্যে অবৈধ স্বর্ণ নিজেদের হেফাজতে রাখার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে এসআরবি-৫। সংস্থাটির দাবি, তাঁরা পরস্পর যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বর্ণ কিনে বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের হেফাজতে রাখতেন।

আটক দুজনের বিরুদ্ধে বোয়ালিয়া থানায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।

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