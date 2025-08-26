Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশাল নার্সিং কলেজের ৩ শিক্ষক অপসারণের দাবিতে লাল কার্ড দেখালেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল নার্সিং কলেজের তিন শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে আজ মঙ্গলবার লাল কার্ড দেখান শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশাল নার্সিং কলেজের তিন শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে আজ মঙ্গলবার লাল কার্ড দেখান শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সহপাঠীদের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে লাল কার্ড দেখিয়েছেন বরিশাল নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার ক্লিনিক্যাল ও ল্যাব প্র্যাকটিস এবং ক্লাস বর্জন করে একাডেমিক ভবনের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে তাঁরা লাল কার্ড দেখান।

এ সময় চোখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতীকী নীরবতা পালন করেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অনতিবিলম্বে তিন শিক্ষককে অপসারণ ও ‘প্রহসনমূলক’ ক্লাস রুটিন প্রত্যাহারের করে শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন রুটিন প্রকাশের দাবি জানান।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠা তিন শিক্ষক হলেন আলী আজগর, সাইদ হোসাইন রনি ও ফরিদা বেগম।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিতে আমরা আন্দোলন শুরু করেছিলাম। গত ৬ মে আমাদের আন্দোলনে বহিরাগতদের এনে হামলা চালানো হয়। আমরা হামলাকারী ও তাদের মদদদাতা কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনার দীর্ঘ চার মাস পার হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিন শিক্ষক এখনো স্বপদে বহাল আছেন। আমাদের লাঞ্ছিত করেও যাঁরা ক্যাম্পাসে আছেন, তাঁদের অনতিবিলম্বে বদলি বা অপসারণ করতে হবে।’

স্টুডেন্ট নার্সেস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বরিশাল নার্সিং কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদক ফজলে রাব্বি বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধারাবাহিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সোমবার ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ করে অধ্যক্ষ স্যারকে স্মারকলিপি দিয়েছি। আমাদের দাবি না মানলে এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীবিক্ষোভবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার