ঝড়ে মেঘনায় নৌকাডুবি: এখনো সন্ধান মেলেনি ২ জেলের

বরিশালের হিজলায় ঝড়ে মেঘনা নদীতে নৌকা ডুবে দুই জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে ধুলখোলা এলাকায় হঠাৎ ঝড়ে নৌকাডুবিতে শিপন মালতিয়া (২২) ও জুয়েল সরদার (২৩) নামের দুই জেলে নিখোঁজ হন। নৌকাডুবির প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁদের সন্ধান মেলেনি বলে জানায় নৌ পুলিশ। হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক মো. শাহীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
শিপন মালতিয়া উপজেলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের আলম মালতিয়ার ছেলে এবং জুয়েল সরদার একই গ্রামের আব্দুর রহমান সরদারের ছেলে। তাঁরা মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়েন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
সাবেক ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দা মো. ছগির হোসেন জানান, শনিবার অন্য জেলেদের মতো একটি নৌকায় শিপন, জুয়েলসহ চারজন মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করছিলেন। বেলা আড়াইটার দিকে হঠাৎ ঝড়ে তাঁদের নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় স্থানীয় জেলেরা দুজনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও শিপন ও জুয়েল নিখোঁজ হন। স্বজন ও জেলেরা তাঁদের দুজনকে খোঁজ করার পাশাপাশি নৌ পুলিশকে অবহিত করেন।
হিজলা নৌ পুলিশের এসআই মো. শাহীন বলেন, ঝড়ে নৌকাডুবির ঘটনায় দুই জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। রোববার দুপুর পর্যন্ত নিখোঁজ জেলেদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁদের উদ্ধারে নৌ পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাঝসাগরে একটি কনটেইনারবাহী জাহাজের সঙ্গে আরেকটি জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দুই জাহাজে কাঠামোগত ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন ধরে কণ্ঠরোধ, নিয়ন্ত্রণমূলক আইন, রাজনৈতিক ও করপোরেট প্রভাব, অপপ্রচার এবং সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়নের কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, গণমাধ্যমবান্ধব নীতিমালা...৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে ওয়াহিদুল ইসলাম কেলিস (৩৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (২ মে) দিবাগত রাতে পৌর শহরের তেরী বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত কেলিস ওই এলাকার মৃত আব্দুল মৃধার ছেলে।৩৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মহাসড়কের পাশে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের জমি দখল করে গড়ে তোলা বিএনপির সব অস্থায়ী কার্যালয়সহ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।১ ঘণ্টা আগে