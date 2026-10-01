যুবকদের মাঠমুখী করতে না পারলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে: ত্রাণমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, ‘মাদক, অনলাইন জুয়া ও বেটিং থেকে যুবকদের মাঠমুখী করতে না পারলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সমাজকে বাঁচাতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে ‘জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ত্রাণমন্ত্রী বলেন, ‘খেলা যেমন শারীরিক সুস্থতা দেয়, মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে। খেলা মানুষকে পবিত্র করে, খেলা মানুষকে উদার করে। খেলার কোনো বিকল্প নেই।’
‘জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’-এ জেলার নয় উপজেলা ও কুড়িগ্রাম পৌরসভাসহ মোট ১০টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় স্বাগতিক কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ও নাগেশ্বরী উপজেলা।
জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের সভাপতিত্বে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম বেবুর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম-আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, সদস্যসচিব ও জেলা পরিষদ প্রশাসক সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, কুড়িগ্রাম জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আজিজুর রহমান স্বপন, পুলিশ সুপার খন্দকার ফজলে রাব্বিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় রাজনীতিকেরা।
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