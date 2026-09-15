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ডাকসু সংগ্রহশালায় জিন্নাহ-গোলাম আযমের ছবি পদদলিত করে বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ০৫
ডাকসু সংগ্রহশালায় জিন্নাহ-গোলাম আযমের ছবি পদদলিত করে বিক্ষোভ
ডাকসু সংগ্রহশালায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদে জিন্নাহ ও গোলাম আজমের ছবিতে পদদলিত করে বিক্ষোভ করেন একদল শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) সংগ্রহশালায় পাকিস্তানের নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদে জিন্নাহ ও গোলাম আজমের ছবিতে পদদলিত করে বিক্ষোভ করেছেন একদল শিক্ষার্থী।

ডাকসু সংগ্রহশালায় ভাঙচুরের অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি ইউটিএলেরডাকসু সংগ্রহশালায় ভাঙচুরের অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি ইউটিএলের

আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের একদল শিক্ষার্থী এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। ডাকসু ভবনের পাদদেশে দুটি ও ডাকসু সংগ্রহশালার ভেতরে দুটি ছবি পদদলিত করে এ প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

জিন্নাহর বাংলা ভাষাবিরোধী অবস্থান দেখাতেই ছবি: ডাকসু জিএসজিন্নাহর বাংলা ভাষাবিরোধী অবস্থান দেখাতেই ছবি: ডাকসু জিএস

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওয়াসিম উদ্দিন রাহাত বলেন, ‘ভাষার জন্য সালাম, বরকতের রক্ত দেওয়া দেশ বাংলাদেশ। ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেখানে যারা আমাদের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তাদের কাউকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া আমরা কখনোই মেনে নেব না। গোলাম আজম একজন কুখ্যাত রাজাকার।’

ডাকসু সংগ্রহশালায় যুক্ত হলো জিন্নাহ, নেই শেখ মুজিবুর রহমানের একক ছবিডাকসু সংগ্রহশালায় যুক্ত হলো জিন্নাহ, নেই শেখ মুজিবুর রহমানের একক ছবি
ডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নাহর ছবি ছিঁড়ে ফেললেন ঢাবির প্রবীণতম স্নাতকপড়ুয়াডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নাহর ছবি ছিঁড়ে ফেললেন ঢাবির প্রবীণতম স্নাতকপড়ুয়া

বিষয়:

প্রতিবাদঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিক্ষোভডাকসু
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