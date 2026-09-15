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কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় এমপি আমির হামজার বিরুদ্ধে মহিলা দলের ঝাড়ুমিছিল

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৩০
কুষ্টিয়ায় এমপি আমির হামজার বিরুদ্ধে মহিলা দলের ঝাড়ুমিছিল
কুষ্টিয়ায় এমপি আমীর হামজার বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমীর হামজার বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে কুষ্টিয়া শহরে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

দলীয় নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাঁচ রাস্তার মোড় শহীদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় বিক্ষোভকারী নেতা-কর্মীদের হাতে ঝাড়ু দেখা যায় এবং তাঁরা আমীর হামজার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মিছিল শেষে শহীদ চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কুষ্টিয়া শহর মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পীসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, মুফতি আমীর হামজা নারী সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ ও নোংরা মন্তব্য করেছেন। একজন নারী জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে এ ধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানোর পাশাপাশি আমীর হামজার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন মহিলা দলের নেত্রীরা।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা নুরুজ্জামান অডিটোরিয়ামে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি আমীর হামজা স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে সারের ডিলার নিয়োগসংক্রান্ত প্রশাসনিক সভায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়ে অনির্বাচিত সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনকে যুক্ত করা হয়েছে।

সেখানে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, ‘আপনারা কি ২৪ আগস্ট দেখতে চান? আপনাদের কর্মকাণ্ডেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। এমন হলে দেশের জনগণ আপনাদের ছাড়বেন না।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াসংসদ সদস্যখুলনা বিভাগ
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