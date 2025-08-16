Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

পানিবন্দী নাজিরপুর উপজেলা ডাকঘর অফিস : চরম দুর্ভোগে গ্রাহকেরা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৫১
নাজিরপুর সদর উপজেলা ডাকঘর অফিসের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে পানিবন্দি। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিরোজপুরের নাজিরপুর সদর উপজেলা ডাকঘর অফিসের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে পানিবন্দী থাকার কারণে গ্রাহকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। রাস্তাটির দুপাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনসাধারণ।

চিঠি ছাড়াও বিদেশে অথবা দেশে আপনজনের কাছে টাকা পাঠাতে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম এটি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ই-মেইল, অনলাইন আর মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবাদে এই পোস্ট অফিসের গুরুত্ব এখন আর নেই বললেই চলে। তবু এখনো জীবনবিমা, সঞ্চয়পত্রের টাকা জামানত রাখা কিংবা জরুরি কাগজপত্র পাঠাতে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে এই পোস্ট অফিসের গুরুত্ব অপরিহার্য। এসব কারণে এখনো বহু গ্রাহক প্রতিদিন উপজেলা পর্যায়ের পোস্ট অফিসে আসেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে। অথচ এই পোস্ট অফিসের রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, নোংরা পানিভর্তি রাস্তা দিয়ে গ্রাহক অফিসে যাচ্ছেন। এই নোংরা পানির মধ্যে চলাচল করে অফিসিয়াল কাজকর্ম চালাচ্ছেন এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এ বিষয়ে নাজিরপুর সদরের বাসিন্দা আনোয়ার হাওলাদার জানান, পোস্ট অফিসের একজন নিয়মিত গ্রাহক তিনি। পোস্ট অফিসের রাস্তাটি পানিবন্দী থাকায় তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় মোজাহার মোল্লা বলেন, `দীর্ঘদিন ধরে ডাকঘরের সামনে পানি জমে আছে। গ্রাহকদের মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অতি দ্রুত সমস্যার সমাধানে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’

নাজিরপুর উপজেলা এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আব্দুল গাফফার বলেন, `বিষয়টি উপজেলা সমন্বয় মিটিংয়ে কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ প্রকল্প অনুমোদন করলে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারব।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাপিরোজপুরবরিশাল বিভাগডাকঘরনাজিরপুরজেলার খবর
