Ajker Patrika
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বরিশাল

১৫ বছর পর গ্রেপ্তার নারী নির্যাতন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
১৫ বছর পর গ্রেপ্তার নারী নির্যাতন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি
নাসির উদ্দিন ওরফে নান্নু রাড়ী। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এবং প্রায় ১৫ বছর পলাতক থাকা আসামি নাসির উদ্দিন ওরফে নান্নু রাড়ীকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের উত্তর চরডিগ্রী গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নাসির উদ্দিন উত্তর চরডিগ্রী গ্রামের মৃত সবেদ আলী রাড়ীর ছেলে।

মুলাদী থানা-পুলিশ জানায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাঁকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। একই সঙ্গে জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এদিকে মামলার রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি প্রায় ১৫ বছর আত্মগোপনে ছিলেন। পরে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুলাদী থানা-পুলিশের একটি দল উত্তর চরডিগ্রী গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

সফিপুর ইউনিয়নের উত্তর চরডিগ্রী গ্রামের এক বাসিন্দা জানান, প্রায় ২০ বছর আগে ২০০৬ সালের দিকে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি বাসায় এক নারীকে ধর্ষণচেষ্টা ও শ্লীলতাহানীর অভিযোগে নান্নু রাড়ীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়েছিল। ২০১১ সালে মামলার রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে প্রায় ১৫ বছর ধরে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি নান্নু রাড়ী আইনি প্রক্রিয়া এড়াতে দীর্ঘ দেড় দশক ধরে পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁকে বরিশাল আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হবে।

বিষয়:

নির্যাতনমামলাবরিশাল বিভাগমুলাদীআদালতশিশু
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