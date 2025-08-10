Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল মামার, ভাগনে আহত

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের নেছারাবাদে সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. আব্দুর রহিম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর ভাগনে মো. জিসান (১৮) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত জিসানকে নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত রহিম স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

নিহত ব্যক্তির ভাই আব্দুস ছত্তার জানান, গাছ কাটার পর সেটি বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে। পরে রহিম গাছটি টেনে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করলে বিদ্যুতায়িত হয়ে আটকে যান। পাশে থাকা ভাগনে জিসান দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হয়ে আটকে যান। পরে শুকনা গামছা দিয়ে জিসানকে টেনে নামানো হয়। রহিম ডোবার মধ্যে পড়ে গেলে দুজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রহিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. সিরাজুল ইসলাম মনির বলেন, গাছটি শুকনা হলেও টানা বৃষ্টিতে ভেজা ছিল। কাটার সময় বিদ্যুৎ না থাকলেও পরে হঠাৎ সংযোগ ফিরে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নেছারাবাদ উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ জানায়, বিদ্যুতের লাইনের আশপাশে গাছ কাটতে হলে তাদের জানাতে হয়। তখন তারা লাইন বন্ধ রাখে। তাদের না জানানোয় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন জানান, লাশ থানায় আনা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পিরোজপুরবিদ্যুতায়িতমৃত্যুবরিশাল বিভাগনেছারাবাদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল ফার্নিচার কারখানা-দোকান, ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল ফার্নিচার কারখানা-দোকান, ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল মামার, ভাগনে আহত

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল মামার, ভাগনে আহত

ভ্যান চোর সন্দেহে গণপিটুনি, প্রাণ গেল জামাই ও শ্বশুরের

ভ্যান চোর সন্দেহে গণপিটুনি, প্রাণ গেল জামাই ও শ্বশুরের

‘নিউমার্কেটে দেশীয় অস্ত্রের রমরমা, বিনা খরচে হোম ডেলিভারি’

‘নিউমার্কেটে দেশীয় অস্ত্রের রমরমা, বিনা খরচে হোম ডেলিভারি’