বরিশালে এলাকাবাসীর বাধায় শত বছরের পুরোনো পুকুর ভরাট বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
এলাকাবাসীর বাধায় বরিশাল নগরীর ভাটিখানা এলাকার মোল্লার পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শত বছরের পুকুরটি হাজারো লোক ব্যবহার করার কারণে আজ শনিবার ভরাটে বাধা দেন এলাকাবাসী।
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে পুকুরটি ভরাটের কাজ শুরু করে নগরীর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল ইসলাম। তিনি পুকুরের মালিক ফরিদ উদ্দিনের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে ওই পুকুরটি ভরাটের কাজ নিয়েছিলেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশন অনুমতি ছাড়াই বালু দিয়ে পুকুর ভরাটের কাজে বাধা দেন।
ওই এলাকার আল মামুন ও মারুফ হোসেন নামের দুজন বলেন, ‘আমাদের বাবা-দাদারা এই পুকুর ব্যবহার করেছেন। ওয়ারিশ বেশি হলেও এই পুকুর ভরাটের পক্ষে অনেকে নেই। ফরিদ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুকুরটি ভরাট করা শুরু করেছিলেন সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল। আমরা তাতে বাধা দিয়েছি। পুকুরটি তাঁদের হলেও এটা আমরা সবাই ব্যবহার করি।’
পুকুরের মালিক ভাটিখানা এলাকার ফরিদ উদ্দিন বলেন, ‘৪৩ শতাংশ জমির পুকুরটির ওয়ারিশ ১৬ জন। অন্য ওয়ারিশরা চাচ্ছেন ভরাট করতে। তাই সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল ইসলামকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমরা বলেছি পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন ও প্রশাসনের কোনো ঝামেলায় যাব না। এ সবকিছুর দায়িত্ব মাইনুল নিয়েছেন। ইতিমধ্যে পুকুর সেচ করে সেখানে ড্রেজারের পাইপ লাগানো হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘ওই পুকুরের ১৬ জন ওয়ারিশ। সবাই অর্থকষ্টে ভুগছেন। মালিকদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন আমার শিক্ষক। তিনি আমাকে ডেকে বলেছেন, পুকুরটি যাতে ভরাট করা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে। আমি সে অনুসারে ড্রেজারমালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন যদি আইনগতভাবে ভরাট করা না যায়, তাহলে ভরাট হবে না।’
পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাজী সাইফুদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নগরীর মধ্যে পুকুর-জলাশয় ভরাট করার কোনো অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভাটিখানা এলাকার ওই পুকুরটি ভরাট করার জন্য কোনো আবেদন করা হয়নি।’
বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি, ভাটিখানা এলাকার একটি পুকুর ভরাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। ড্রেজারের পাইপও স্থাপন করা হয়েছে। পুকুর ভরাট বন্ধে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
এলাকাবাসীর বাধায় বরিশাল নগরীর ভাটিখানা এলাকার মোল্লার পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শত বছরের পুকুরটি হাজারো লোক ব্যবহার করার কারণে আজ শনিবার ভরাটে বাধা দেন এলাকাবাসী।
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে পুকুরটি ভরাটের কাজ শুরু করে নগরীর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল ইসলাম। তিনি পুকুরের মালিক ফরিদ উদ্দিনের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে ওই পুকুরটি ভরাটের কাজ নিয়েছিলেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশন অনুমতি ছাড়াই বালু দিয়ে পুকুর ভরাটের কাজে বাধা দেন।
ওই এলাকার আল মামুন ও মারুফ হোসেন নামের দুজন বলেন, ‘আমাদের বাবা-দাদারা এই পুকুর ব্যবহার করেছেন। ওয়ারিশ বেশি হলেও এই পুকুর ভরাটের পক্ষে অনেকে নেই। ফরিদ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুকুরটি ভরাট করা শুরু করেছিলেন সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল। আমরা তাতে বাধা দিয়েছি। পুকুরটি তাঁদের হলেও এটা আমরা সবাই ব্যবহার করি।’
পুকুরের মালিক ভাটিখানা এলাকার ফরিদ উদ্দিন বলেন, ‘৪৩ শতাংশ জমির পুকুরটির ওয়ারিশ ১৬ জন। অন্য ওয়ারিশরা চাচ্ছেন ভরাট করতে। তাই সাবেক কাউন্সিলর মাইনুল ইসলামকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমরা বলেছি পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন ও প্রশাসনের কোনো ঝামেলায় যাব না। এ সবকিছুর দায়িত্ব মাইনুল নিয়েছেন। ইতিমধ্যে পুকুর সেচ করে সেখানে ড্রেজারের পাইপ লাগানো হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘ওই পুকুরের ১৬ জন ওয়ারিশ। সবাই অর্থকষ্টে ভুগছেন। মালিকদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন আমার শিক্ষক। তিনি আমাকে ডেকে বলেছেন, পুকুরটি যাতে ভরাট করা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে। আমি সে অনুসারে ড্রেজারমালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন যদি আইনগতভাবে ভরাট করা না যায়, তাহলে ভরাট হবে না।’
পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাজী সাইফুদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নগরীর মধ্যে পুকুর-জলাশয় ভরাট করার কোনো অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভাটিখানা এলাকার ওই পুকুরটি ভরাট করার জন্য কোনো আবেদন করা হয়নি।’
বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি, ভাটিখানা এলাকার একটি পুকুর ভরাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। ড্রেজারের পাইপও স্থাপন করা হয়েছে। পুকুর ভরাট বন্ধে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া (৬৫) নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে শহরের সাতানীপাড়া এলাকার হরিজন পল্লীর পেছনের একটি ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোতালেব পার্শ্ববর্তী গোপালবাড়ী এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।১৩ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপহরণ চক্রের মূল হোতা নুরুল ইসলাম মুন্নাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৫। তিনি হত্যা, মাদক, অপহরণ, অস্ত্রসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে টেকনাফ সদর নতুন পল্লানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৫ মিনিট আগে
দেড় মাস আগে তাইযুদ্দিন আকন নামের এক ভূমি ব্যবসায়ী ওই মাঠটির পার্শ্ববর্তী ফসলি জমি ভরাটের জন্য খননযন্ত্র (ড্রেজার) দিয়ে বালু তোলেন। এ সময় পানি ফেলা হয় স্কুলের মাঠে। সেই পানিতেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া নামের এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।১৯ মিনিট আগে