ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, ৩ জনকে ছাত্রদলের মারধর

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
বরগুনার আমতলীতে মারধরে আহত একজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরগুনার আমতলীতে মারধরে আহত একজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বরগুনার আমতলী সরকারি কলেজের দুই ছাত্রসহ তিনজনকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত তিনজন হলেন কলেজের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইমরান ফকির, ওমর ফারুক ও ইমরানের সহযোগী জাহিদুল ইসলাম।

আহত ব্যক্তিদের সূত্রে জানা গেছে, ইমরান গতকাল বুধবার দুপুরে কলেজের ফরম পূরণের টাকা জমা দিতে অগ্রণী ব্যাংকের লাইনে দাঁড়ান। সেখানে লাইন ভেঙে কলেজ শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সজল মৃধা ও সহদপ্তর সম্পাদক ফরহাদ টাকা জমা দেন। এতে ইমরান প্রতিবাদ জানালে পরে কলেজে সজল ও ফরহাদের নেতৃত্বে ১২-১৫ জন তাঁকে মারধর করেন। এ সময় আরেক ছাত্র ওমর তাঁকে রক্ষায় এগিয়ে গেলে তিনিও মার খান।

ঘটনাটি মীমাংসা করতে ওই দিন সন্ধ্যায় ইমরানকে বাসায় ডাকেন উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইমরান খাঁন। পরে ইমরান ও তাঁর সহযোগী জাহিদুল ছাত্রদলের সদস্যসচিবের বাসার সামনে পৌঁছার আগেই সংগঠনটির ২০-২৫ নেতা-কর্মী দুজনকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন। আশপাশের লোকজন পরে তাঁদের উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে রাতে তাঁদের বরিশালে পাঠানো হয়।

জানতে চাইলে কলেজ শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সজল মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‌‘ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফকির ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার সময় আমাকে ও ফরহাদকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। পরে কলেজে এসে ইমরান ফকির ও তার সহযোগী রনি গাজী, ওমর ফারুক ও সমন্বয়ক আবিদ ছাত্রদলের নেতাদের ওপর হামলা করে। এতে কলেজ ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক রব্বানী আহত হন। রব্বানী বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।’

উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইমরান খাঁন বলেন, ‘কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক মো. শহীদ মল্লিকের অনুরোধে মীমাংসা করতে ইমরান ফকিরকে ডেকেছিলাম, কিন্তু পথে তাদের কে বা কারা মারধর করেছে তা আমার জানা নেই। ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফকির উল্টো ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সজল মৃধাসহ কয়েকজনকে মারধর করেছে।’

এ বিষয়ে বরগুনা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম রনি বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

যোগাযোগ করা হলে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘দুজন ছাত্রকে মারধরের কথা শুনেছি কিন্তু এ বিষয়ে অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

