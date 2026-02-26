Ajker Patrika
বরিশাল

৬ দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের কর্মবিরতির ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
৬ দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের কর্মবিরতির ডাক
ছয় দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছয় দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কর্মচারীরা আগামী রোববার থেকে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অফিস সহায়ক মো. হাসানুজ্জামান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর ড. তৌফিক আলম ইউজিসির দোহাই দিয়ে আমাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে।’

আগামী শনিবারের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়া না হলে রোববার থেকে টানা তিন দিন সকাল ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীর কর্মবিরতি পালন করবেন। এরপরও দাবি মানা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

দাবিগুলো হলো—নিয়মিত আপগ্রেডেশন বোর্ড বসানো ও প্রাপ্যতার তারিখ থেকে কার্যকর করা, সিন্ডিকেট অনুমোদিত অধিককাল কাজের বকেয়া বিল পরিশোধ, সরল সুদে সাধারণ গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন, সার্ভিস রুল ও নিজস্ব পেনশন বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সরকারি বিধি অনুযায়ী পেনশন প্রদান, কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার এবং সব কর্মচারীর বিমা, আবাসন ব্যবস্থা ও কল্যাণ তহবিলের আওতাভুক্ত করা।

বিষয়:

কর্মচারীবরিশাল বিভাগবরিশালসংবাদ সম্মেলনজেলার খবরকর্মকর্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

সম্পর্কিত

পুলিশের পোশাকে চাঁদা: হাইওয়ে থানার সেই পরিদর্শক প্রত্যাহার

পুলিশের পোশাকে চাঁদা: হাইওয়ে থানার সেই পরিদর্শক প্রত্যাহার

৬ দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের কর্মবিরতির ডাক

৬ দফা দাবিতে ববি কর্মচারীদের কর্মবিরতির ডাক

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ১১ মার্চ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ১১ মার্চ

সিটি করপোরেশনে অবৈধভাবে আর কোনো কাজ হবে না: ডিএনসিসি প্রশাসক

সিটি করপোরেশনে অবৈধভাবে আর কোনো কাজ হবে না: ডিএনসিসি প্রশাসক