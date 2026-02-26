Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

অ্যাম্বুলেন্স-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিহত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
আজিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এক স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা এক আরোহী। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বেলগাছা ইউনিয়নের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত স্বাস্থ্যকর্মীর নাম আজিজুর রহমান (৬৩)। তিনি কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কোল্ড চেইন টেকনিশিয়ান ছিলেন। আজিজুর রহমান বগুড়ার নন্দিগ্রাম উপজেলার মাটিহাঁস গ্রামের বাসিন্দা ইয়াকুব আলী সরকারের ছেলে। তবে চাকরি সূত্রে তিনি কুড়িগ্রামে বসবাস করতেন। আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল মতিন (৫৮)। তাঁর বাড়ি জেলা শহরের প্রাণিসম্পদ অফিসসংলগ্ন মুন্সিপাড়া গ্রামে। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে আজিজুর ও মতিন মোটরসাইকেলে করে কুড়িগ্রাম শহর থেকে বিসিক শিল্পনগরী এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় উলিপুর থেকে কুড়িগ্রামগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা আজিজুর ও মতিন ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুরুতর আহত আব্দুল মতিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলটি স্থানীয় বাসিন্দারা আটকে রেখেছেন বলে জানা গেছে।

কুড়িগ্রাম সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুর রহিম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

অ্যাম্বুলেন্সদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতজেলার খবররংপুর বিভাগমোটরসাইকেলকুড়িগ্রাম
