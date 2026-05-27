বরিশাল মেডিকেলের পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ১০: ০৭
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল মেডিকেল কলেজের সামনের পুকুরে ডুবে ১০ বছ‌র বয়‌সী দুই শিশুর মৃত্যু হ‌য়ে‌ছে। ব‌রিশাল ফায়ার সা‌র্ভিসের ডুবুরি দল গতকাল মঙ্গলবার রা‌তে তাদের উদ্ধার ক‌রে‌ছে।

শিশু দু‌টি হ‌লো বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার চৈতা রঘুনাথপুর এলাকার বিপ্লব মল্লিকের ছেলে মো. আরাফাত মল্লিক (১০) এবং ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বাসিন্দা মো. বেল্লালের ছেলে মো. আকাশ (১০)।

আকাশের চাচা মাসুদ বলেন, নগরের বান্দ রোডে চরের বাড়ি এলাকায় আকাশ তাঁদের স‌ঙ্গে থাকত। দুপুরে পরিবারের সবার অজান্তে বাসা থেকে বের হয় সে। রাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজের পুকুর থেকে আকাশের লাশ উদ্ধারের খবর পান তাঁরা।

অপর দিকে আরাফাত মল্লিকের মামা মো. সুরুজ জানান, কোরবানির ঈদ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা থেকে বরিশালে তাঁর (মামা) বাড়িতে বেড়াতে আসে আরাফাত। দুপুরে আকাশের স‌ঙ্গে বাসা থেকে বের হয়। এরপর খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন তাঁরা, দুপুরে তারা গোসলের জন্য মেডিকেল কলেজের পুকু‌রে নামে। পুকুর থেকে রা‌তে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বরিশাল নগরীর ফায়ার স্টেশনের লিডার নজরুল ইসলাম বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে খবর পেয়ে বরিশাল মে‌ডি‌কেল কলেজের পুকু‌রে তল্লাশি চালিয়ে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্বজনদের কা‌ছে লাশ হস্তান্তর করা হ‌য়ে‌ছে।

ব‌রিশাল কোতেয়ালি ম‌ডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম ব‌লেন, মে‌ডি‌কেল ক‌লে‌জের পুকুর থে‌কে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হ‌য়ে‌ছে। ধারণা করা হ‌চ্ছে, তারা পুকু‌রে নাম‌তে গি‌য়ে প‌ড়ে মারা গে‌ছে।

