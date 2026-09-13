ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন, ইজিবাইকের ধাক্কায় মৃত্যু মুসল্লির

বরিশালের গৌরনদীতে ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ইজিবাইকের ধাক্কায় মো. ফারুক সরদার (৫৫) নামের এক মুসল্লি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় রুস্তম মীর (৬৫) নামের আরও এক মুসল্লি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভোর ছয়টার দিকে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার দক্ষিণ বিজয়পুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ফারুক সরদার দক্ষিণ বিজয়পুর গ্রামের আব্দুল হামিদ সরদারের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের স্বজনেরা জানান, দক্ষিণ বিজয়পুর এলাকার একটি মসজিদে ফজরের নামাজ পড়েন ফারুক সরদার ও রুস্তম মীর। নামাজ শেষে তাঁরা দুজন মহাসড়ক দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ইজিবাইক তাঁদের পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুক সরদারকে মৃত ঘোষণা করেন।
গৌরনদী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সরিফুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার পর ইজিবাইকটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। সেটি শনাক্ত ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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