ব‌রিশাল-৫ (সদর ও নগর): গুরু-শিষ্যদের লড়াই থামাতে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ কেন্দ্রের

খান র‌ফিক, ব‌রিশাল
মজিবর রহমান সরোয়ার, আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, আফরোজা খানম নাসরিন, মনিরুজ্জামান খান ফারুক ও আবুল কালাম শাহিন ।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচ‌নে বরিশাল বিভা‌গের আসনগুলোর অন্যতম ব‌রিশাল-৫ (সদর ও নগর)। এই আসনে বিএনপির ম‌নোনয়ন নি‌য়ে চলছে গুরু-শিষ্যের মনস্তা‌ত্ত্বিক লড়াই। অন্যবারের মতো এবারও এখানে আলোচনায় রয়েছেন একা‌ধিকবা‌রের সংসদ সদস্য (এম‌পি) ও বিএন‌পি চেয়ারপারসনের উপ‌দেষ্টা ম‌জিবর রহমান স‌রোয়া‌র। তবে দলের মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে তাঁর পথ বন্ধুর করে তুলেছেন তাঁরই ক‌য়েকজন শিষ‌্য। এ নি‌য়ে অস্ব‌স্তি‌তে প‌ড়ে‌ছেন স‌রোয়ার।

তার ওপর সদর উপ‌জেলা ক‌মি‌টি ভেঙে দেওয়া এবং নগর বিএন‌পি নি‌য়ে স‌রোয়ার অনুসারী‌দের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নেতারা। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গত বৃহস্প‌তিবার স‌রোয়ারসহ চার নেতা‌কে ডে‌কে মুখ বন্ধ রাখার নি‌র্দেশ দি‌য়ে‌ছেন দলের স্থায়ী ক‌মি‌টির সদস‌্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হো‌সেন।

সরোয়ারের সঙ্গে এবার দলের মনোনয়নপ্রাপ্তির দৌড়ে রয়েছেন জেলা দ‌ক্ষিণ বিএন‌পির সদস‌্যস‌চিব আবুল কালাম শা‌হিন, নগর বিএন‌পির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক আফ‌রোজা খানম নাস‌রিন এবং নগর বিএন‌পির সদস‌্যস‌চিব জিয়া উদ্দিন সিকদার। এই তিনজনই একসময় মজিবর রহমান সরোয়ারের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য জিয়া উদ্দিন জাতীয় নির্বাচ‌নে এখন পর্যন্ত ম‌নোনয়ন চাননি। তবে তিনি তাঁর পরিবারের কাউকে ম‌নোনয়ন দেওয়ার জন্য জোর দা‌বি জানিয়েছেন।

এই তিনজন ছাড়াও এবারের নির্বাচনে সদর আসন থেকে মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন নগর বিএন‌পির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুকও। তাঁকেও বিএন‌পি‌তে যুক্ত ক‌রে‌ছিলেন সরোয়ার। এখান থেকে মনোনয়ন চান বিএন‌পির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস‌্য আবু না‌সের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহও।

এদিকে সম্প্রতি ব‌রিশাল সদর উপ‌জেলা বিএনপির ক‌মি‌টি ভেঙে আহ্বায়ক ক‌মি‌টি গঠন এবং নগর বিএন‌পি নি‌য়ে স‌রোয়ার অনুসারী‌দের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ অনেকে।

সম্প্রতি নগর বিএন‌পির ১ নম্বর যুগ্ম আহবায়ক আফ‌রোজা খানম নাস‌রিন এক কর্মিসভায় ম‌জিবর রহমান স‌রোয়ার‌কে ইঙ্গিত ক‌রে ব‌লেন, ‘মহানগর বিএন‌পির দি‌কে চোখ তু‌লে তাকা‌লে আমরা রাজপ‌থে জবাব দেব। আপ‌নি উড়ে এসে জু‌ড়ে ব‌সে আমাদের ক‌মি‌টি ভাঙার পাঁয়তারা কর‌ছেন।’

এ বিষয়ে আফ‌রোজা খানম নাস‌রিন ব‌লেন, বৃহস্প‌তিবার কে‌ন্দ্র থেকে ডে‌কে তাঁদের ঐক‌্যবদ্ধ থাক‌তে বলা হয়েছে। কা‌রও বিরু‌দ্ধে কেউ যা‌তে কথা না ব‌লে, সে বিষ‌য়েও নি‌র্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি ব‌লেন, ‘আমি জান‌তে চে‌য়েছি, স‌রোয়ার ভাইকে ম‌নোনয়ন দেওয়া হ‌য়ে‌ছে কি না। ডা. জা‌হিদ বলে‌ছেন, না। তাহ‌লে স‌রোয়া‌রের লোকজন কেন সামা‌জিক যোগা‌যোগমাধ‌্যমে মহানগর বিএনপি ভাঙার কথা বল‌ছেন? কেনই-বা নির্বাচ‌নের সময় প্রশ্ন‌বিদ্ধ সদর উপ‌জেলা আহ্বায়ক ক‌মি‌টি করা হ‌লো?’

নগর বিএন‌পির সদস‌্যস‌চিব জিয়া উদ্দিন সিকদার ব‌লেন, ‘কেন্দ্র থে‌কে নি‌জে‌দের ম‌ধ্যে ঐক‌্য বিনষ্ট না করার তা‌গিদ দেওয়া হ‌য়ে‌ছে। আমরা ব‌লে‌ছি, যারা আন্দোলন-সংগ্রা‌মে ঘ‌রে ব‌সে ছিলেন, দল তাঁ‌দের স্থান দেয়‌নি। এখন মহানগর বিএন‌পি নি‌য়ে ষড়যন্ত্র চল‌বে না।’

এদিকে সদ‌্য গঠিত সদর উপ‌জেলা আহ্বায়ক ক‌মি‌টি প্রসঙ্গে উপ‌জেলা বিএন‌পির সা‌বেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল ইসলাম সাবু বলেন, ‘সদ‌রের আহ্বায়ক নুরুল আমিন জামায়াত নেতা ছি‌লেন। তিনি এখনো জামায়া‌তের বি‌ভিন্ন মাদ্রাসা, ব‌্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প‌রিচালক। ব‌রিশাল বিএন‌পি‌কে চূর্ণবিচূর্ণ করতেই জামায়াত নুরুল আমিন‌কে বিএনপি‌তে ঢু‌কি‌য়ে দি‌য়ে‌ছে। আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক সালাম রাঢ়ী একসময় আওয়ামী লী‌গে সক্রিয় ছিলেন। সরোয়ার ভাই এ কমিটি করিয়ে এনেছেন।’

নাম প্রকাশ না করার শ‌র্তে নগর বিএন‌পির একা‌ধিক সদস‌্য আজকের পত্রিকাকে ব‌লেন, যুবদল নেতা চুন্নু মৃধা সদর উপ‌জেলার মতো মহানগর বিএন‌পি ভাঙার কথা সামা‌জিক যোগা‌যোগমাধ‌্যমে লি‌খে‌ছেন। স‌রোয়া‌রের লোক চুন্নু। ম‌নোনয়ন পাওয়ার আগেই স‌রোয়া‌রের অনেক অনুসারী মারামা‌রি, দখলবাজি‌তে জড়ি‌য়ে প‌ড়ে‌ছেন। তি‌নি মিছিল-সমা‌বে‌শে দলীয় নেতা‌দের পা‌শে ডা‌কেন না; বরং আওয়ামী লী‌গের স‌ঙ্গে আঁতাত করা অনেককে সরোয়া‌রের পথসভা, গণসং‌যো‌গে দেখা যা‌চ্ছে।

এ প্রস‌ঙ্গে বিএন‌পির চেয়ারপারসনের উপ‌দেষ্টা ম‌জিবর রহমান স‌রোয়ার আজ‌কের প‌ত্রিকা‌কে ব‌লেন, কেন্দ্র থে‌কে ম‌নোনয়নপ্রত‌্যাশী‌দের ডে‌কে‌ছিল। তাঁরা আগামী নির্বাচ‌নে একস‌ঙ্গে কাজ করার তা‌গিদ দি‌য়ে‌ছেন। তা ছাড়া নির্বাচনী মৌসু‌মে দ‌লের সিদ্ধা‌ন্তের বাইরে কেউ যেন কোনো মন্তব‌্য না ক‌রে, সে বিষ‌য়েও সং‌যত হ‌তে বলা হয়েছে। একজন আরেকজ‌নের বিরু‌দ্ধে বক্তব‌্য দি‌চ্ছে, একা‌ধিক মি‌ছিল হ‌চ্ছে। এটা বন্ধ করার জন‌্য বলা হ‌য়ে‌ছে। তি‌নি দাবি ক‌রেন, সদর উপ‌জেলা ক‌মি‌টি করার জন‌্য তাঁর কা‌ছে কেন্দ্র থে‌কে নাম চে‌য়ে‌ছিল, তি‌নি প্রস্তাব ক‌রে‌ছেন মাত্র। সভায় মহানগরের বিষয়েও কথা হ‌য়ে‌ছে। নগর ক‌মি‌টি না ভাঙ‌লেও যাঁরা বাইরে আছেন, তাঁদের নি‌য়ে ইউনিটি গড়া যেতে পা‌রে।

এ ব‌্যাপা‌রে বিএন‌পির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠ‌নিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান আজ‌কের পত্রিকা‌কে ব‌লেন, সভায় ম‌নোনয়নপ্রত‌্যাশী‌দের বলা হ‌য়ে‌ছে, কা‌রও বিরু‌দ্ধে কটাক্ষ ক‌রে কথা বলা যা‌বে না। অভ‌্যন্তরীণ কলহ রাখা যা‌বে না। সদর উপ‌জেলা নি‌য়ে সমা‌লোচনা কতটা যৌ‌ক্তিক, তা দেখতে হ‌বে। ত‌বে নির্বাচ‌নের আগে মহানগর বিএন‌পি‌তে হাত দেওয়া হ‌বে না ব‌লে সাফ জা‌নি‌য়ে দেওয়া হ‌য়ে‌ছে। আকন কুদ্দুস ব‌লেন, আগামীকাল সোমবার ব‌রিশাল বিভা‌গের ম‌নোনয়নপ্রত‌্যাশী ৬০-৭০ জন‌কে নি‌য়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম‌্যান ভার্চুয়ালি সভা কর‌বেন। ওই সভায় তি‌নি নেতা‌দের নির্বাচনী গাইডলাইন দে‌বেন।

বরিশাল জেলাবিএনপিমনোনয়নবরিশাল বিভাগছাপা সংস্করণশেষ পাতাজাতীয় নির্বাচন
থানচির বলিবাজারে পুড়ল ১৩ দোকান

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আগুনে পুড়ছে দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে পুড়ছে দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের বলিবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিবাগত গভীর রাতে হঠাৎ লাগা আগুনে বাজারের অন্তত ১৩টি দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দেড় বছরের ব্যবধানে এটি এলাকায় তৃতীয়বারের মতো বড় অগ্নিকাণ্ড।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে বাজারের একটি খাবারের হোটেল থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলোতে।

বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি অংসিংম্যা মারমা বলেন, ‘তখন রাত গভীর হওয়ায় সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাজারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে হইচই শুনে দোকান থেকে বের হয়ে দেখি আগুন জ্বলছে। টিটু দাশের রেস্টুরেন্ট ও জাফর আহম্মদের সারের দোকানের মাঝখান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হ্লায়ইচিং মারমা নামের এক কাপড় ব্যবসায়ী বলেন, ‘খুব দুর্ভাগ্য আমার। মালপত্র সরানোর কোনো সুযোগ পেলাম না।’

বলিপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াঅং মারমা বলেন, ‘আগুনের ঘটনা জানার পরপরই বাজারে এসেছি। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। আগুনে ১৩টি দোকান পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’

থানছি থানার ফায়ার স্টেশনের লিডার পিয়ার মোহাম্মদ বলেন, ‘শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে বলিপাড়া বাজারে আগুনের খবর পাই। দ্রুত দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নেভায়। তৎক্ষণিকভাবে মনে হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আদুল্লাহ আল-ফয়সাল বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ট্রেনিংয়ের কাজে ঢাকায় আছি। বলিপাড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে শুকনা খাবার, কম্বল দেওয়া হবে। এ ছাড়াও বান্দরবান জেলা প্রশাসককে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।’

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগথানচিঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
শেরপুরে গণসংযোগে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশের ঘোষণা জামায়াতের

শেরপুর প্রতিনিধি
শনিবার বিকেলে ও শুক্রবার রাতে জামায়াত ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
শনিবার বিকেলে ও শুক্রবার রাতে জামায়াত ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী হাফেজ রাশেদুল ইসলামের গণসংযোগে হামলার অভিযোগ এবং তা নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনীতি। অন্যদিকে এই অবস্থায় পাল্টাপাল্টি হামলার আশঙ্কায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজ করছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। গতকাল শনিবার বিকেলে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণসংযোগে হামলার প্রতিবাদে আজ রোববার বিকেল ৪টায় শহরের খোয়ারপাড় শাপলা চত্বর মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

জামায়াত নেতাদের অভিযোগ, ২৪ অক্টোবর (শুক্রবার) জুমার নামাজের পর শেরপুর-১ (সদর) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হাফেজ রাশেদুল ইসলাম সদর উপজেলার চরপক্ষীমারী ইউনিয়নের ডাকপাড়া গ্রামে গণসংযোগে বের হলে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাধা দেন। ওই সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে বিএনপির সমর্থকেরা জামায়াত নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেন। সংঘর্ষে শেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম স্বপন ও রাকিবুল হাসানসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে শেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এদিকে ওই ঘটনার পর শুক্রবার রাতে বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা এলাকায় মুখোমুখি অবস্থান নেন। সন্ধ্যার পর থেকে শহরে পাল্টাপাল্টি প্রতিবাদ মিছিল হয়। হামলার অভিযোগে রাতে জামায়াত নেতা রাকিবুল হাসান বাদী হয়ে শেরপুর সদর থানায় চারজনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ভোটের গণসংযোগে এমন ন্যক্কারজনক হামলায় শেরপুরবাসী উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। এতে আগামী নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।’ তিনি ওই হামলার ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে দ্রুত সময়ের মধ্যে শাস্তির আওতায় আনার জন্য ও নিবার্চনী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

সেই সঙ্গে আগামী নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ ও সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। গণসচেতনতার অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে রোববার বিকেল ৪টায় শহরের খোয়ারপাড় মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ঘোষণা করেন তিনি। ওই সময় গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন শেরপুর-১ (সদর) আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাফেজ রাশেদুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও শেরপুর-২ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের এমপি প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল, জেলা প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি ও শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপিসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এর আগে হামলার অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে শুক্রবার রাতে শেরপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে জেলা বিএনপি। সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘জামায়াতের লোকজন পূর্বপরিকল্পিতভাবে ডাকপাড়া গ্রামে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকটি মসজিদে মিটিং-মিছিল করে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরে এলাকাবাসী এর তীব্র প্রতিবাদ করলে তারা এলাকা ছেড়ে চলে আসে। এরপর থানায় গিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। তারা মিথ্যা কথা বলছে এবং উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে।’ তিনি ‘মিথ্যা মামলা’র তীব্র নিন্দা জানিয়ে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সদস্য সাইফুল ইসলাম স্বপন, আক্রামুজ্জামান রাহাতসহ বিএনপির সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগহামলাজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
শৈলকুপায় শ্বশুরের বঁটির কোপে গৃহবধূর মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে শ্বশুরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে লিমা বেগম (২৮) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। নিহত লিমা ওই গ্রামের আব্দুর রবের স্ত্রী। রোববার (২৬ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রোববার ভোরে গৃহবধূ লিমা বেগম নিজের ঘর থেকে বাড়ির উঠানে যান। তখন উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বশুর মুকুল শেখ (৫০) হঠাৎ তাঁর হাতে থাকা বঁটি (ধারালো অস্ত্র) দিয়ে পুত্রবধূকে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। লিমার চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আরিফুর রহমান বলেন, ‘ওই গৃহবধূকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। তাঁর বুকের ওপরের অংশে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর ক্ষত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

স্বজন ও এলাকাবাসীর দাবি, অভিযুক্ত শ্বশুর মুকুল শেখ মানসিক ভারসাম্যহীন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান এই ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, ‘অভিযুক্ত মুকুল শেখকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মুকুল শেখ মানসিক ভারসাম্যহীন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

ঝিনাইদহশৈলকুপামৃত্যুগৃহবধূখুলনা বিভাগজেলার খবর
কার্তিকের কুয়াশায় কুড়িগ্রামে শীতের আগমনী বার্তা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
গতকাল সকালে কুড়িগ্রাম শহরের রেলস্টেশন এলাকায় কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল সকালে কুড়িগ্রাম শহরের রেলস্টেশন এলাকায় কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্তিকের শুরুতেই কুড়িগ্রামে শীতের আগমনী বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। পৌষ আসতে এখনো প্রায় দুই মাস বাকি থাকলেও প্রতি রাতে জেলাজুড়ে কুয়াশার স্পষ্ট উপস্থিতি শীতের আগমনকে ত্বরান্বিত করছে। দিনে সূর্যের দাপুটে উপস্থিতি থাকলেও রাতের আবহাওয়া কুয়াশার চাদরের দখলে যেতে শুরু করেছে। জানান দিচ্ছে শীত এল বলে।

কুড়িগ্রামের রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার জানায়, জেলায় মধ্য অক্টোবর থেকে শীতের আগমনী বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। দিন-রাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে এসেছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত এক সপ্তাহে জেলায় সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

জেলার বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বছর একটু আগেই শীতের আগমন হচ্ছে। সন্ধ্যার পর কুয়াশা পড়ছে। গাছের পাতা, ফসল ও ঘাস কিংবা খোলা আকাশের নিচে থাকা মোটরসাইকেল বা অন্য কোনো বস্তুতে পড়ে থাকা কুয়াশার ফোঁটা জানান দিচ্ছে শীতের আগমন। রাতের বেলা গাছের পাতা গড়িয়ে কুয়াশা ঘরের টিনের চালে পড়ছে টিপটিপ শব্দে। ভোরবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকছে চারপাশ। তবে সে তুলনায় শীতানুভূতি নেই। এখনো বৈদ্যুতিক পাখা ছাড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। যদিও ইতিমধ্যে বাজারে ও সড়কের পাশের দোকানগুলোতে শীতের কাপড়ের পসরা সাজানো শুরু হয়েছে। যেন শীতকে বরণের প্রস্তুতি।

বিকেল হতেই শহরের বিভিন্ন মোড়ে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা ভ্রাম্যমাণ দোকান বসিয়ে নানা রকম শীতের পিঠা তৈরি শুরু করেছেন। ভাপা পিঠার সঙ্গে চলছে চিতই পিঠা বিক্রি।

কুড়িগ্রাম শহরের বাসিন্দা মুকুল বলেন, এ বছর একটু আগাম কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। রাতে ঘরের বাইরে শীত অনুভূত হচ্ছে। সড়কে গাড়ি চালালে কুয়াশার কুণ্ডলীর কারণে পথ চলতে সমস্যা হচ্ছে। জেলায় ইতিমধ্যে শীত শুরু হয়েছে। তবে ঠান্ডা তুলনামূলক কম।

কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলে সকালের কুয়াশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলে সকালের কুয়াশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উলিপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর বলেন, ‘রাতে ভালোই কুয়াশা পড়া শুরু হইছে। এখনো সেই অর্থে ঠান্ডা লাগে না। তবে বোঝা যাচ্ছে যে ঠান্ডা শুরু হচ্ছে।’

কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ আল-আমিন মাসুদ বলেন, ‘আজ (শনিবার) সকালে সড়কপথে চলার সময় কুড়িগ্রামের রাজারহাটে কুয়াশার মাত্রা দেখে মনে হয়েছে যেন পৌষ মাস শুরু হয়েছে। তবে দিনে গরম, কিন্তু রাতের তাপমাত্রা কমছে। এ সময় শিশুদের সুরক্ষায় বাড়তি যত্ন নেওয়া উচিত। রাতে বৈদ্যুতিক পাখার গতি কমিয়ে রাখাসহ শিশুদের বাইরে নিয়ে গেলে ধুলাবালু ও ঠান্ডা এড়িয়ে চলতে হবে।’

রাজারহাট আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার বলেন, দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমছে। ইতিমধ্যে শীত শুরু হয়েছে। মধ্য নভেম্বর থেকে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে শীতের তীব্রতা বাড়তে পারে।

রাজারহাটশীতকালজেলার খবররংপুর বিভাগকুড়িগ্রাম
