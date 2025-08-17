Ajker Patrika
কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৭

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার (স্থানীয়ভাবে মাহিন্দ্রা নামে পরিচিত) সংঘর্ষে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন সাতজন। আজ রোববার সকালে গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের মডেল মসজিদসংলগ্ন মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম তরিকুল ইসলাম (৪০)। তাঁকে বরিশালের শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

আহত যাত্রীরা হলেন সাদ্দাম শেখ (৩৬), রেজাউল শেখ (৫০), রাব্বি মিয়া (৩৫), সাথী বেগম (৩২), মোস্তাফিজুর রহমান (৪২), জান্নাতুল আক্তার (২) ও সাবির ঢালী (১০)।

আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মাসুদ পারভেজ বলেন, আহত সবাইকে প্রথমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে গুরুতর আহত সাদ্দাম শেখ ও তরিকুল ইসলামকে শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু তরিকুলকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। সাদ্দামকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম বলেন, আহত যাত্রীদের অধিকাংশের বাড়ি পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় বলে জানা গেছে। তাঁরা কাজ করার জন্য আগৈলঝাড়ার পয়সারহাট যাচ্ছিলেন।

