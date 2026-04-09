বরিশাল

বরিশালে হামের উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে হামের উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু
বরিশাল শেবাচিম হাসপাতাল। ফাইল ছবি

হামের উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় তারা মারা যায়। এ নিয়ে চলতি বছর হামের উপসর্গ নিয়ে ১২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১০০ শিশু বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ বছরের তিন মাসে হামের উপসর্গ নিয়ে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৮০ রোগী। ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ৫৭ জনের দেহে হাম শনাক্ত হয়েছে। বরিশাল বিভাগের মধ্যে বরগুনায় প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

এ বিষয়ে বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, বছরের শুরু থেকেই বরিশাল বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোয় হামে আক্রান্ত শিশুরা আসতে থাকে। তবে মার্চ মাসে এই সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

অতীতে শিশুদের মধ্যে এভাবে হামের সংক্রমণ লক্ষ করা যায়নি। হামে আক্রান্ত শিশুদের আইসোলেশনে রেখে সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। তবে হাসপাতালগুলোতে হামের উপসর্গ নিয়ে আসা শিশুদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বেশি আক্রান্ত এলাকা শনাক্ত করে শিশুদের বিশেষ টিকা দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, দ্রুত সময়ের মধ্যে হামের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসবে।

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই কুরাসাওয়ের ইতিহাস

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও জমা দিলেন না তদন্ত কর্মকর্তা

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ: ঢাবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মাহি ২ দিনের রিমান্ডে

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু