অটোপাস আর ফিরে আসবে না—দিনাজপুরে জাতীয় সংসদের হুইপ আখতারুজ্জামান

জাতীয় সংসদের হুইপ আখতারুজ্জামান মিয়া বলেছেন, ‘অটোপাস আর ফিরে আসবে না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ফিরতে হবে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে এখন থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে।’
আজ রোববার দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার শাপলা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আখতারুজ্জামান এসব কথা বলেন।
আখতারুজ্জামান বলেন, ‘শুধু মাস শেষে বেতন পাওয়ার মানসিকতা থেকে শিক্ষকদেরও বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের যে সক্ষমতা আছে, তা কাজে লাগিয়ে সবাইকে শিক্ষার মানোন্নয়নে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা সফল করতে বর্তমান বিএনপি সরকার সর্বাত্মক সহায়তা করে যাচ্ছে।’
অধ্যক্ষ মেরিনা খাতুন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক চৌধুরী বিএসসি, জেলা বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক রবিউল আলম তুহিন প্রমুখ। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে যৌতুকের টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত জমির উদ্দীন সরকার জনিকে একমাত্র আসামি করে একটি মামলা করেছেন তাঁরই শ্বশুর ছামছুল ইসলাম। ঘটনার পর ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে আনোয়ারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইমাম হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেছেন। মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের সচিব রিদোয়ানুল করিম চৌধুরী সায়েমসহ ৪৪ জন১৪ মিনিট আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণদের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত সম্পর্কে ধারণা দিতে ‘Empowering Youth: Engaging & Inspiring Youth in Banking’ শীর্ষক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের উদ্যোগে ও প্রাইম ব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এই অন১৮ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সাঘাটায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। আজ রোববার অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের এআরবি ব্রিকস ইটভাটার চিমনি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট রুমেন পাল।৩৬ মিনিট আগে