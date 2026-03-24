পুকুরে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় পুকুরে ডুবে রমজান (৩) ও মোহাম্মদ (৩) নামের দুই মামাতো-ফুফাতো ভাই মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের পূর্ব ডুমুরিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
রমজান উপজেলার ভুরঘাটা এলাকার কাওসার হাওলাদারের ছেলে এবং মোহাম্মদ একই উপজেলার গোয়াইল গ্রামের বাহাদুর মৃধার ছেলে।
হাসপাতাল ও নিহত শিশুদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের গৌরনদীর পূর্ব ডুমুরিয়ার এলাকার নানা দুখাই হাওলাদারের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসে রমজান ও মোহাম্মদ। আজ সকালে খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় তারা। পরিবারের লোকজন ভাসমান অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে পাশের মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কাবিরা বানী বলেন, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই দুই শিশু মারা গেছে। স্বজনদের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
রাজশাহীর পবা উপজেলায় ‘মব’ তৈরি করে এক আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পরে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আসামির কাছে চাবি পাঠিয়ে পুলিশ হাতকড়া উদ্ধার করেছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।৫ মিনিট আগে
হাতিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একেবারে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ জাহাজমারা উচ্চবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গতকাল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বিস্ফোরণে মতিউর রহমান (২৫) নামের এক যুবকের হাত-পা ও মুখমণ্ডল ঝলসে গেছে। গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় হামলা চালিয়ে বাউলগানের আসর পণ্ড করার ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার রাতে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে ইব্রাহিম শাহ মাজারের পাশে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা।১ ঘণ্টা আগে