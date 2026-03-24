Ajker Patrika
বরিশাল

পুকুরে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

মাদারীপুর প্রতিনিধি
পুকুরে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু
দুই শিশুর মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় পুকুরে ডুবে রমজান (৩) ও মোহাম্মদ (৩) নামের দুই মামাতো-ফুফাতো ভাই মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের পূর্ব ডুমুরিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

রমজান উপজেলার ভুরঘাটা এলাকার কাওসার হাওলাদারের ছেলে এবং মোহাম্মদ একই উপজেলার গোয়াইল গ্রামের বাহাদুর মৃধার ছেলে।

হাসপাতাল ও নিহত শিশুদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের গৌরনদীর পূর্ব ডুমুরিয়ার এলাকার নানা দুখাই হাওলাদারের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসে রমজান ও মোহাম্মদ। আজ সকালে খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় তারা। পরিবারের লোকজন ভাসমান অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে পাশের মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কাবিরা বানী বলেন, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই দুই শিশু মারা গেছে। স্বজনদের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

বরিশাল জেলাপানিতে ডুবে মৃত্যুবরিশাল বিভাগগৌরনদীবরিশাল
