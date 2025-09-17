Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই আদেশ দেয়।

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের সদর রেঞ্জ অফিসার আরিফুর রহমান রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

একই দিনে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হাফিজ আহম্মেদ বাবলু স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি করেন। আদালত মামলাটি তদন্তে পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআইবন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআই

জানা গেছে, গত ৯ এপ্রিল বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিয়ের নামে প্রতারণা, যৌতুক দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন খুলনা জেলার সোনাডাঙা এলাকার বাসিন্দা এক নারী।

স্ত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অভিযোগের তদন্ত করতে বরিশাল আসেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিপুরে অবস্থিত কোস্টাল সার্কেলে বসে অভিযোগকারী দুই স্ত্রী, তাঁদের স্বজন ও বন কর্মকর্তার ভাষ্য নেন।

বন বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে মঙ্গলবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারী বরখাস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগবরিশালবরখাস্তবনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

আমাদের জন্য ভারত নেই, বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরতে হবে—বিএনপি নেতার সতর্কবার্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

তুরাগে মাস্ক পরে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল, ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল

তুরাগে মাস্ক পরে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল, ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল

১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

যে উপজেলায় প্রতিদিন একজনকে সাপে কাটে

যে উপজেলায় প্রতিদিন একজনকে সাপে কাটে

‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরে অবৈধ যানবাহন চলবে না’

‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরে অবৈধ যানবাহন চলবে না’