১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই আদেশ দেয়।
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের সদর রেঞ্জ অফিসার আরিফুর রহমান রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
একই দিনে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হাফিজ আহম্মেদ বাবলু স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি করেন। আদালত মামলাটি তদন্তে পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ৯ এপ্রিল বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিয়ের নামে প্রতারণা, যৌতুক দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন খুলনা জেলার সোনাডাঙা এলাকার বাসিন্দা এক নারী।
স্ত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অভিযোগের তদন্ত করতে বরিশাল আসেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিপুরে অবস্থিত কোস্টাল সার্কেলে বসে অভিযোগকারী দুই স্ত্রী, তাঁদের স্বজন ও বন কর্মকর্তার ভাষ্য নেন।
বন বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে মঙ্গলবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারী বরখাস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই আদেশ দেয়।
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের সদর রেঞ্জ অফিসার আরিফুর রহমান রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
একই দিনে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হাফিজ আহম্মেদ বাবলু স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি করেন। আদালত মামলাটি তদন্তে পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ৯ এপ্রিল বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিয়ের নামে প্রতারণা, যৌতুক দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন খুলনা জেলার সোনাডাঙা এলাকার বাসিন্দা এক নারী।
স্ত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অভিযোগের তদন্ত করতে বরিশাল আসেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিপুরে অবস্থিত কোস্টাল সার্কেলে বসে অভিযোগকারী দুই স্ত্রী, তাঁদের স্বজন ও বন কর্মকর্তার ভাষ্য নেন।
বন বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে মঙ্গলবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারী বরখাস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।
রাজধানীর তুরাগে মুখে মাস্ক পরে রাতের আঁধারে মশাল মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তুরাগের ধউর এলাকায় মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মশাল মিছিল করা হয়। যার একটি ভিডিও ফুটেজ এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।৫ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই অ্যান্টিভেনম। অথচ সেখানে প্রতি মাসে গড়ে ৩০ জন সাপে কাটা রোগী চিকিৎসা নিতে আসে। গত ৮ মাসে (জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত) ২৪০ জন সাপে কাটা রোগী চিকিৎসা নিতে এসেছে। এদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরীতে কোনো অবৈধ যানবাহন চলাচল করবে না ও অবৈধ স্ট্যান্ড থাকবে না বলে জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি) কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিলেট মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সভাকক্ষে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুর শহরের পৌর কবরস্থানে দাফনের জন্য নবজাতককে রেখে যাওয়া ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. লুৎফুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২ ঘণ্টা আগে