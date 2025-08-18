ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা মারা গেছেন

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা হাসিনা বেগম মারা গেছেন।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।
হাসিনা বেগমের আরও এক সন্তান চ্যানেল আইয়ের জয়েন্ট অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর তারিকুল ইসলাম মাসুম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে পারিবারিক করবস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।
হাসিনা বেগম আট সন্তানের জননী। চার ছেলে ও চার মেয়ে। সন্তানদের মধ্যে মেয়ে তাসলিমা বেগম, মুসলিমা বেগম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আসমা বেগম ও লাকুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালমা আক্তার।
আর ছেলে জনতা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম মো. শহীদুল ইসলাম, জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ডিআরইউর সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু, চ্যানেল আইয়ের জয়েন্ট অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর তারিকুল ইসলাম মাসুম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল ইসলাম।
সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম মাসুমের মায়ের মৃত্যুতে পাথরঘাটা প্রেসক্লাব শোক প্রকাশ করেছে।
