Ajker Patrika
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বরিশাল

‘গুপ্ত ও হাইব্রিডদের’ অভিযোগে কমিটি বাতিলের দাবিতে বরিশালে বিএনপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
‘গুপ্ত ও হাইব্রিডদের’ অভিযোগে কমিটি বাতিলের দাবিতে বরিশালে বিএনপির বিক্ষোভ
: বরিশাল নগরের অশ্বিনী কুমার হলের সামনের সড়কে আজ সকালে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন ও কালো পতাকা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ঘোষিত কমিটিতে ‘গুপ্ত’, ‘হাইব্রিড’ এবং জামায়াতের সাবেক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ জুলাই) সকালে নগরের অশ্বিনী কুমার হলের সামনের সড়কে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ভুল বুঝিয়ে জেলা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই একসময় জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা নুরুল আমিনকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, কমিটিতে বিতর্কিত ব্যক্তি, আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা এবং এমনকি মৃত ব্যক্তির নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বক্তারা দাবি করেন, জামায়াতে ইসলামীতে থাকাকালে নুরুল আমিন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এ কারণে অবিলম্বে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবি জানান তাঁরা। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা আহ্বায়ক নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করেন।

সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দ্রুত কমিটি বাতিলের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।

সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল হক সাবু বলেন, ‘ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ হলো দলে কোনো গুপ্ত বা হাইব্রিডের স্থান হবে না। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে গুপ্ত, হাইব্রিড ও জামায়াতের লোকজন নিয়ে সদর উপজেলা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা এই কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও কালো পতাকা প্রদর্শন করছি।’

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন বাচ্চু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুছ ছালাম রাড়ী, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউল ইসলাম সাবু, সাবেক সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম সেলিম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মন্টু খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা রেজাউল করিম (রেজা রাড়ী)সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

তবে এ বিষয়ে সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নুরুল আমিন বা সংশ্লিষ্ট জেলা বিএনপির নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিএনপিঅভিযোগবরিশাল বিভাগজামায়াতে ইসলামী
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