মুলাদীতে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

বরিশালের মুলাদীতে এক গৃহবধূকে (২৩) ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর শ্বশুর পারভেজ মুন্সিকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে এ ঘটনায় গৃহবধূ বাদী হয়ে মুলাদী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারীর স্বামী কাজের সূত্রে সিলেটে অবস্থান করছেন। বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত শ্বশুর পারভেজ মুন্সি বিভিন্ন সময় গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে আসছিলেন।
গত শনিবার (১৫ আগস্ট) রাত ১টার দিকে নিজেদের বসতঘরে ওই গৃহবধূ ওয়াটার হিটারে পানি গরম করছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত পারভেজ মুন্সি তাঁকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
পরে ভুক্তভোগীর ডাকচিৎকারে বাড়ির লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় গতকাল রাতে মুলাদী থানায় লিখিত এজাহার করেন ভুক্তভোগী গৃহবধূ।
মামলার বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা জানান, এজাহার পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া গৃহবধূকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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