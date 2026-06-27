Ajker Patrika
বরিশাল

ডোবায় পড়ে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
ডোবায় পড়ে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে ডোবার পানিতে ডুবে মাহিম (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব তেরচর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাহিম পূর্ব তেরচর গ্রামের বাসিন্দা ও মুলাদী বন্দরের খাবারের হোটেল ব্যবসায়ী মো. কবির ব্যাপারীর ছেলে।

শিশুর চাচা জাহাঙ্গীর ব্যাপারী জানান, শনিবার বিকেলে কোনো এক সময় মাহিম বাড়ির সামনে খেলতে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু হয়। একপর্যায়ে বাড়ির সামনে ডোবা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জাহাঙ্গীর আরও বলেন, মাহিমকে উদ্ধারের সময় পাশে একটি প্লাস্টিকের বাটি পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, কৌকুহলবশত মাহিম বাটিটি তুলতে গিয়ে ডোবার পানিতে পড়ে যায়।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, শিশুর স্বজনদের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলামৃত্যুবরিশাল বিভাগমুলাদীশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত