Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেল নববধূর

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
বরগুনার আমতলীতে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে তানিয়া আক্তার (১৮) নামে এক নববধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার মানিকঝুড়ি এলাকায় পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তানিয়া আক্তার আমতলী উপজেলার কালিবাড়ী গ্রামের জামাল মৃধার মেয়ে। গত জুনে বরগুনার নাঈম মিয়া নামে এক সেনাসদস্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

জানা গেছে, তানিয়া আক্তার আজ দুপুরে বিশেষ কাজে একটি মোটরসাইকেলে কুয়াকাটা যাচ্ছিলেন। পথে মানিকঝুড়ি এলাকায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। ওই স্থানে থাকা ট্রাকচালক রুহুল আমিন রকি তাঁকে উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে তাঁকে বরিশাল শেবাচিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওই হাসপাতালে আজ সন্ধ্যা ৭টার সময় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তানিয়ার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর চাচা জাকারিয়া মৃধা।

ট্রাকচালক রকি জানান, তানিয়া আক্তারসহ তিনজন মোটরসাইকেলে কুয়াকাটার দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুতগতির মোটরসাইকেলটির পেছন থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে যান তানিয়া। কিন্তু মোটরসাইকেলটি না থামিয়ে দ্রুত চলে যায়। পরে তিনি তাঁকে উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ওই নববধূ বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে মারা গেছেন। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, মোটরসাইকেলচালক পালিয়ে গেছেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরগুনাআমতলীবরিশাল বিভাগজেলার খবরমোটরসাইকেল
