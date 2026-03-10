বরিশাল সিটি করপোরেশন: ঈদের আগেই উৎসব ভাতার দাবিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

ঈদের আগে উৎসব ভাতার দাবিতে নগরীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দুপুরে অশ্বিনীকুমার হলের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। করপোরেশনের বিভিন্ন শাখায় প্রায় ২ হাজার ২০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন।
এ সময় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বলেন, ৩০ দিন কাজ করে তাঁরা বেতন পান ২২ দিনের। গত বছরও উৎসব ও ইফতার ভাতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার প্রশাসনের হঠকারী সিদ্ধান্তে বোনাস দিচ্ছে না। আগামী ২৭ রমজানের মধ্যে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ না করলে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
পরিচ্ছন্নতাকর্মী কালু ও শাহিন বলেন, বোনাস দেওয়ার জন্য তাঁদের কাছ থেকে দুই দিনের সময় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়ে দেন ‘নিয়ম নেই’।
তাঁরা বলেন, করপোরেশনের কর্মকর্তাদের পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্রমিকদের পাওয়া যায়। মশকনিধন, ড্রেন পরিষ্কার, রাস্তা পরিষ্কার তাঁরাই করেন। এরপরও এবার বোনাস না দিলে ঈদে ২ হাজার ২০০ কর্মী কাজ করবেন না।
এ বিষয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ‘কিসের বোনাস? পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বোনাস দেওয়ার কোনো বিধান পরিপত্রে নেই। তাদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। আগে মেয়ররা নিজেরা ম্যানেজ করে অনুদান দিতেন।’
