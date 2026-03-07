মেঘনায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে হামলা, দুই জেলে আটক

বরিশালের হিজলায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে জেলেরা হামলা চালিয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ট্রলার ও বেহুন্দি জালসহ দুই জেলেকে আটক করা হয়।
মৎস্য অভয়াশ্রম মেঘনায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা লোকজন নিয়ে অভিযানে গেলে একটি বড় ট্রলারে ৮-১০ জন জেলে বাঁশের লাঠি নিয়ে অভিযানকারী দলের ওপর হামলা করেন। জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হিজলা মৎস্য দপ্তর জানায়, মেঘনা নদীকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেরা অবৈধ বেহুন্দি জাল নিয়ে আজ সকালে আলীগঞ্জ এলাকায় মাছ শিকারে নামেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম ও হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন আলমের নেতৃত্বে একটি দল নদীতে অভিযানে যান।
ওই সময় ৮-১০ জন জেলে সংঘবদ্ধ হয়ে অভিযানে থাকা দলের ওপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে স্পিডবোট নিয়ে ধাওয়া দিলে জেলেরা পিছু হটে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও একটি ট্রলার, বড় বেহুন্দি জালসহ ২ জেলেকে আটক করে পুলিশ।
আটক জেলেরা হলেন মেহেন্দীগঞ্জের উলানিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর মাঝি (৫০) ও মো. মারুফ হোসেন (২৪)।
জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, অভিযানকালে ৮-১০ জন জেলে বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে হামলা করেছেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আটক দুই জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন হিজলা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভ্র জ্যোতি বড়াল। এ ছাড়া বেহুন্দি জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং জব্দকৃত ট্রলারটি পরে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করে অর্থ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা করা হবে।
মাহমুদাকে আটকের খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানায় ভিড় করেন প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগীরা। এ সময় তাঁরা বিচারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেন। ভুক্তভোগীরা জানান, মাহমুদা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কৌশলে মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিলেন। বিশেষ করে ইনস্যুরেন্সের নামে টাকা নেওয়া, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া৯ মিনিট আগে
কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের লিফটের নিচে আটকা পড়ে কহিনুর আক্তার (৩২) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত কহিনুর আক্তার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ ডেইলপাড়া এলাকার কাতার প্রবাসী নুরুল ইসলামের স্ত্রী।২৯ মিনিট আগে
নরসিংদীর মাধবদীতে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে তুলে নিয়ে হত্যা মামলায় তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ শনিবার (৭ মার্চ) ওই ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে তিনি বিচারকের কাছে জবানবন্দি দেন।৪১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক কিশোরীকে (১৭) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সোহেল (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাতে ফতুল্লা থানার ধর্মগঞ্জ ঢালীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সোহেল ফতুল্লা মডেল থানার ঢালীপাড়া মুন্সিবাড়ীর ছেলে।১ ঘণ্টা আগে