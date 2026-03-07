Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, যুবক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক কিশোরীকে (১৭) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সোহেল (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত রাতে ফতুল্লা থানার ধর্মগঞ্জ ঢালীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সোহেল ফতুল্লা মডেল থানার ঢালীপাড়া মুন্সিবাড়ীর ছেলে।

মামলার বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত সোহেল ও ভুক্তভোগী কিশোরীর বাড়ি একই এলাকায়। কিশোরীর মা কর্মজীবী। ৫ মার্চ সকালে কিশোরীর মা কর্মস্থলে চলে যান। দুপুর ১২টার দিকে সোহাগ কিশোরীকে কৌশলে তাঁর ঘরে ডেকে এনে ধর্ষণচেষ্টা চালান। এ সময় কিশোরী ধস্তাধস্তি করে সোহেলের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে। শুক্রবার সে তার পরিবারকে বিষয়টি জানায়। পরে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ এসে সোহাগকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত সোহেলকে আজ সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জধর্ষণঢাকা জেলাঢাকা বিভাগফতুল্লাঢাকা
