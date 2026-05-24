মেহেন্দীগঞ্জে মালিকবিহীন ২৬টি গরু পুলিশ হেফাজতে

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে মালিকবিহীন ২৬টি গরু উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়নের ভাবনারচর (বামনেরচর) এলাকা থেকে বাছুরসহ ২৬টি গরু উদ্ধার করা হয়। পরে গরুগুলো থানা এলাকায় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিন উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
থানা-পুলিশ জানায়, আজ রোববার বিকেল পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া গরুগুলোর কোনো মালিক পাওয়া যায়নি। গরুগুলো চরাঞ্চলে অবহেলিত অবস্থায় ছিল। এগুলো চোরাই গরু হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
দড়িচর খাজুরিয়া গ্রামের আফাজ উদ্দীন ঘরামী জানান, মেহেন্দীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। কয়েক মাস আগে দাদপুর ইউনিয়নের চর এলাকা থেকেও সাতটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হলেও চক্রের মূল হোতারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঈদুল আজহা সামনে রেখে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় গরু-ছাগল চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় খামারি ও কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। অনেকেই রাত জেগে গোয়ালঘর পাহারা দিচ্ছেন। গরু চুরি রোধে প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি করেছেন খামারি ও কৃষকেরা।
মেহেন্দীগঞ্জ থানার ওসি মো. মমিন উদ্দিন বলেন, ২৬টি গরু মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রকৃত মালিকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। মালিক না পাওয়া গেলে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি চোরাই গরু চক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
