স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভাঙতে মহাসড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আজ বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বরিশালের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়ক আটকে রাখেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বরিশালের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়ক আটকে রাখেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালসহ সারা দেশের স্বাস্থ্য খাতে অব্যবস্থাপনা দূর করা, রোগীদের ভোগান্তি ও হয়রানির সিন্ডিকেট ভাঙতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়ক আটকে দেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন আটকে চরম জনভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

একই দাবিতে ১১ দিন ধরে শেবাচিম হাসপাতালের সামনের বান্দ রোড, সদর রোডে মানববন্ধন ও ব্লকেড কর্মসূচি করে আসছেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মহিউদ্দিন রনি বলেন, ‘সরকারি হাসপাতালে সিন্ডিকেটের কারণে মানুষ চিকিৎসা পায় না। স্বাস্থ্য খাতের এই সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। ১০ দিনের আন্দোলনের পর আমরা বরিশাল ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি। মন্ত্রণালয় বরিশালের কথা শুনছে না, এটা আর চলতে দেওয়া হবে না।’

রিয়াজুল ইসলাম নামের অন্য এক আন্দোলনকারী বলেন, ‘আমরা রাস্তায় নেমেছি, স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার ছাড়া ঘরে ফিরব না।’

কর্মসূচিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, ভুক্তভোগী রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা অংশ নেয়।

এদিকে মহাসড়ক ব্লকেড করায় চরম দুর্ভোগে পড়েন মানুষ। কুয়াকাটার উদ্দেশে যাওয়া পর্যটক আরমান খান বলেন, ‘ঢাকা থেকে নির্বিঘ্নে বরিশাল পর্যন্ত এসেও নথুল্লাবাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে আছি। এ কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছি।’ জনগণকে ভোগান্তিতে না ফেলে দাবি আদায়ে কৌশলী আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি।

