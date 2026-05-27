বরিশাল

মেঘনায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ বাবা-ছেলের লাশ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ১১: ২৯
নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ নুর ইসলাম জোমাদ্দার ও তার ছেলে ইব্রাহীম জোমাদ্দারের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের হিজলায় কালবৈশাখীতে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ নুর ইসলাম জোমাদ্দার ও তাঁর ছেলে ইব্রাহীম জোমাদ্দারের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার ভাসানচর এলাকা থেকে স্থানীয় জেলে ও নৌ পুলিশ তাঁদের লাশ উদ্ধার করে। এ নিয়ে এই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হলো।

এর আগে গত সোমবার বিকেলে কালবৈশাখীতে মেঘনা নদীর পুরাতন হিজলা ফেরিঘাট এলাকায় নৌকা ডুবে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিখোঁজ হয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে পুরাতন হিজলা এলাকা থেকে হারুন বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল।

হিজলা নৌ পুলিশ জানায়, নৌকাডুবির পর থেকে পুলিশ ও জেলেরা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করছিলেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জের ভাসানচর এলাকায় দুটি লাশ ভাসতে দেখে জেলেরা নৌ পুলিশকে সংবাদ দেন। লাশ উদ্ধারের পরে তা নুর ইসলাম জোমাদ্দার ও তাঁর ছেলে ইব্রাহিম জোমাদ্দারের বলে শনাক্ত করেন স্বজনেরা।

জানা গেছে, গত সোমবার বিকেলে জেলে কার্ডের চাল নিয়ে আটজন যাত্রী একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় আলীগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে ধুলখোলা খেয়াঘাটের উদ্দেশে রওনা হন। নৌকাটি পুরাতন হিজলা ফেরিঘাট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। স্থানীয় লোকজন পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও নুর ইসলাম জোমাদ্দার (৪৫), তাঁর ছেলে ইব্রাহিম জোমাদ্দার (১২) এবং একই গ্রামের মো. হারুন বিশ্বাস (৪৫) নিখোঁজ হন। কিছুক্ষণ পর হারুনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

হিজলা নৌ পুলিশের পরিদর্শক গৌতম চন্দ্র মন্ডল বলেন, নিখোঁজ বাবা-ছেলের লাশ উদ্ধার হয়েছে এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

