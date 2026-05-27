মেঘনায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ বাবা-ছেলের লাশ উদ্ধার

বরিশালের হিজলায় কালবৈশাখীতে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ নুর ইসলাম জোমাদ্দার ও তাঁর ছেলে ইব্রাহীম জোমাদ্দারের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার ভাসানচর এলাকা থেকে স্থানীয় জেলে ও নৌ পুলিশ তাঁদের লাশ উদ্ধার করে। এ নিয়ে এই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হলো।
এর আগে গত সোমবার বিকেলে কালবৈশাখীতে মেঘনা নদীর পুরাতন হিজলা ফেরিঘাট এলাকায় নৌকা ডুবে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিখোঁজ হয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে পুরাতন হিজলা এলাকা থেকে হারুন বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল।
হিজলা নৌ পুলিশ জানায়, নৌকাডুবির পর থেকে পুলিশ ও জেলেরা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করছিলেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জের ভাসানচর এলাকায় দুটি লাশ ভাসতে দেখে জেলেরা নৌ পুলিশকে সংবাদ দেন। লাশ উদ্ধারের পরে তা নুর ইসলাম জোমাদ্দার ও তাঁর ছেলে ইব্রাহিম জোমাদ্দারের বলে শনাক্ত করেন স্বজনেরা।
জানা গেছে, গত সোমবার বিকেলে জেলে কার্ডের চাল নিয়ে আটজন যাত্রী একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় আলীগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে ধুলখোলা খেয়াঘাটের উদ্দেশে রওনা হন। নৌকাটি পুরাতন হিজলা ফেরিঘাট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। স্থানীয় লোকজন পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও নুর ইসলাম জোমাদ্দার (৪৫), তাঁর ছেলে ইব্রাহিম জোমাদ্দার (১২) এবং একই গ্রামের মো. হারুন বিশ্বাস (৪৫) নিখোঁজ হন। কিছুক্ষণ পর হারুনের লাশ উদ্ধার করা হয়।
হিজলা নৌ পুলিশের পরিদর্শক গৌতম চন্দ্র মন্ডল বলেন, নিখোঁজ বাবা-ছেলের লাশ উদ্ধার হয়েছে এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উদ্যাপন করেছেন কয়েকটি গ্রামের ২১ জন মুসল্লি।৮ মিনিট আগে
ভোলার পাঁচ উপজেলার ১৪টি গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার একদিন আগে আজ বুধবার ঈদুল আজহা উদ্যাপন করেছে। বুধবার সকাল ৮টায় বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী গ্রামের মজনু মিয়ার বাড়ির আঙিনায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইমামতি করেন মাওলানা মো. ইয়াছিন।১২ মিনিট আগে
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে দিনাজপুরের একাধিক উপজেলায় উদ্যাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা। আজ বুধবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় আগাম ঈদের জামাত।১৬ মিনিট আগে
চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আওতাধীন ফরিদগঞ্জ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মো. সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ, নারী কেলেঙ্কারি ও সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন।১৯ মিনিট আগে