দশমিনায় অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর দশমিনায় অটোরিকশা উল্টে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে দশমিনা-গলাচিপা সড়কের আরোজবেগী সড়কের প্যাদাবাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অটোরিকশাচালকের নাম . ইমরান ব্যাপারী (২৫)। তিনি উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ জাফর এলাকার মো. রবিউল ব্যাপারীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় ইমরান ব্যাপারীকে উদ্ধার করে দশমিনা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম জানান, ঘটনা শুনে হাসপাতালে পুলিশ পাঠিয়ে থানায় লাশ আনা হয়। কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পটুয়াখালীদশমিনানিহতবরিশাল বিভাগ
ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সচিবালয়ের অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, পুলিশের লাঠি চার্জ-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় তরুণীকে গলা কেটে হত্যা, ঘাতকের জবানবন্দি

কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক চার লেন করার দাবিতে বিক্ষোভ

সিলেটের ১৩ জন এসআইসহ ৩৫ পুলিশ সদস্য বদলি

