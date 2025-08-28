ভোলায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার দৌলতখানে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার চরখলীফা ইউনিয়নের দিদারউল্লাহ গ্রামের হজু পাটোয়ারীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। রাতে তাদের মরদেহ পাওয়া যায়।
মৃত শিশুরা হলো—ওই গ্রামের মো. শাকিলের মেয়ে ফাতেমা (৬) ও মো. হোসেনের মেয়ে জোবায়দা (৪)। সম্পর্কে তাঁরা খালাতো বোন।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে বাড়ির আঙিনায় খেলাধুলার একপর্যায়ে দুই খালাতো বোন বসতঘরের পাশে থাকা পুকুরে নামে। এদিকে পরিবারের সদস্যরা তাদের কোথাও খুঁজে না পেয়ে গ্রামে মাইকে প্রচার শুরু করে। পরে তারা রাত ১০টার দিকে জোবায়দাকে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায়। অনেক খুঁজাখুঁজির পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফাতেমাকেও পুকুরের গভীর থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে দৌলতখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান মৃত্যুর ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শিশু দুটির লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
