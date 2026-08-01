মুলাদীর জয়ন্তী নদীতে ২৮০টি ইয়াবাসহ ট্রলারচালক আটক

বরিশালের মুলাদী উপজেলার জয়ন্তী নদীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৮০টি ইয়াবা বড়িসহ দেলোয়ার হোসেন (৩৪) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে নাজিরপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের নাতিরহাট ঘাটের পূর্ব পাশে জয়ন্তী নদীর মাঝখান থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক দেলোয়ার হোসেন উপজেলার সফিপুর গ্রামের হাবিব হাওলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ট্রলারচালক।
নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাজিরপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) বেল্লাল হোসেন খান ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সোহেল রানার নেতৃত্বে একটি দল জয়ন্তী নদীতে বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় একটি সন্দেহভাজন স্টিল বডির ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে ট্রলারচালক দেলোয়ার হোসেনের লুঙ্গির কোঁচে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ২৮০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
নাজিরপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে নৌ পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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