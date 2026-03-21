বরিশালে বাসদের উদ্যোগে ‘মানবতার ঈদ উৎসব’

বরিশালে বাসদ নেত্রী মনীষা চক্রবর্তীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘মানবতার ঈদ উৎসব’। প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদের দিন এ কর্মসূচি তিনি শুরু করেন নগরের ফকির বাড়ি সড়কে বাসদ কার্যালয়ে।
শনিবার বেলা ১১টা থেকে শ্রমজীবী মানুষেরা সেখানে ভিড় করেন। দলে দলে আসতে থাকেন। রোস্ট-পোলাও-সেমাই দিয়ে তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়।
বেলা ১টায় দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে যান নগরের কাউনিয়ায় বেসরকারি একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে বাস করেন ৬০ জন নারী। যাঁরা সমাজে অসহায়, অবহেলিত ও সহনীয়।
ডা. মনীষা তাঁদের নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। বাসদ কার্যালয় থেকে নিয়ে আসা উন্নত খাবার পরিবেশ করা হয়।
এ ছাড়া লঞ্চঘাটে দুই শতাধিক পথশিশু ও ভবঘুরে এবং ভাটার খাল, সদর রোডসহ বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত দুই শতাধিক ভাসমান মানুষের মধ্যে উন্নত খাবার বিতরণ করা হয়।
বাসদ নেত্রী ডা. মনীষা বলেন, ‘আমরা দেখি বৃদ্ধাশ্রমে যাঁরা থাকেন, স্বজনেরা উৎসবের দিনেও তাঁদের কাছে আসেন না। আমরা রাজনীতিক দল করি মানুষের জন্য। উৎসবের দিনে এই মানুষদের কাছে উৎসবের বার্তাটি পৌঁছে দিই।’
বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক শাখাওয়াত হোসেন জানান, ডা. মনীষা প্রতিবছর এখানকার অসহায় মায়েদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন।
অনাথ শিশুদের পাশে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক:
এদিকে বরিশাল সিটি করপোরেশনের নবনিযুক্ত প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন ঈদের দিন দুপুরে নগরীর আলেকান্দায় সরকারি শিশুসদনে গিয়ে অনাথ শিশুদের সঙ্গে ঈদেও আনন্দ ভাগাভাগি করেন। শিশুরা তাঁর হাতে মেহেদির আলপনা একে দেয়।
