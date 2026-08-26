Ajker Patrika
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বরিশাল

মুলাদীতে নদীভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের উদ্বোধন

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীতে নদীভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের উদ্বোধন
জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের উদ্বোধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদী উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের চরডুমুরীতলা পাকারমাথা ও নমরহাট লঞ্চঘাট পয়েন্টে নদীভাঙন রোধ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এই প্রকল্পটি গ্রহণ করে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে ডাম্পিং কাজ শুরু করা হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কাজের উদ্বোধন করেন মুলাদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক শরীয়ত উল্লাহ এবং এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহীন ফরাজী, শিপার ফরাজী, রিয়াজ সরদার, নিপু চৌধুরী, আতিক মৃধা, মো. জহির হোসেন ও পাভেল ফরাজীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই ভাঙন রোধে কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বিষয়:

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