Ajker Patrika
বরিশাল

তিন চাকার যানে ভাড়া বৃদ্ধি, বিপাকে যাত্রীরা

  • ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত না, বলছে বিসিসি।
  • বিদ্যুতের দাম বাড়ায় ভাড়া বৃদ্ধির কথা বলছেন চালকেরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
তিন চাকার যানে ভাড়া বৃদ্ধি, বিপাকে যাত্রীরা
ফাইল ছবি

বরিশাল নগরীতে হলুদ অটোরিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মাহিন্দ্রার চালকেরা সব রুটে ৫ টাকা করে ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন। ভাড়া বৃদ্ধির একটি তালিকা বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ব্যানারে নিজদের যানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বিসিসি বলছে, থ্রি হুইলারে কোনো ভাড়া বৃদ্ধি করেনি তারা। হঠাৎ করে তিন চাকার যানে ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় যাত্রীরা বিপাকে পড়েছেন।

গত সোমবার রাতে দেখা যায়, চৌমাথা থেকে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত যেতে অটোরিকশায় চালক ১০ টাকা ভাড়া চাইছেন। যাত্রীরা বলছেন, ৫ টাকার ভাড়া ছিল এটি। গতকাল মঙ্গলবার লঞ্চঘাট থেকে চৌমাথা যাওয়ার পথে ১৫ টাকার ভাড়া ২০ টাকা হাঁকালে অটোরিকশাচালকদের সঙ্গে যাত্রীদের তর্কাতর্কি হয়।

জানা গেছে, তিন চাকার যানের চালকেরা অন্তত ১০ থেকে ১৫টি রুটে ভাড়া বাড়িয়েছেন। চালকদের একাংশ বলছে, ভাড়া বৃদ্ধি করেছে সিটি করপোরেশন। আরেক অংশ বলছে, তাদের কোনো সংগঠন নেই। বিদ্যুতের দাম বাড়ায় তাঁরা নিজেরাই ৫ টাকা করে ভাড়া বাড়িয়ে নিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রজব আলী নামে এক হলুদ অটোরিকশাচালক বলেন, তাঁদের কোনো সমিতি নেই। তাই তাঁরা সব চালক মিলেমিশে ভাড়া বাড়িয়েছেন। যাত্রীদের সঙ্গে তর্ক এড়াতে গাড়ির সামনে চার্ট টানিয়েছেন। ওই অটোরিকশার যাত্রী হাতেম আলী কলেজের ছাত্রী আসমা আক্তার বলেন, গায়ের জোরে ভাড়া বৃদ্ধির তালিকা ঝুলিয়ে দিয়েছেন চালকেরা। এতে আমরা যারা দৈনিক অটোয় চলাচল করি, তাদের খরচ বেড়েছে।

জানতে চাইলে বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সহসভাপতি আব্দুর রশিদ নিলু বলেন, ১ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি করতে হলেও ৩টি পক্ষ যথাক্রমে যাত্রী, চালক এবং সিটি করপোরেশনকে লাগবে। কোনো পক্ষ গায়ের জোরে ভাড়া বাড়ানোয় নগরে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এই অটো, মাহিন্দ্রার চলাচলের বৈধতা কতটা আছে তাও দেখতে হবে।

বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসি প্রশাসক শিরীনের নাম ও পদবি ব্যবহার করে একটি ভুয়া ভাড়ার তালিকা সংবলিত ফটোকার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যা আমাদের নজরে এসেছে। এই ফটোকার্ডে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। সবাইকে স্পষ্টভাবে জানানো যাচ্ছে যে নগরীতে চলাচলকারী হলুদ অটো ও সিএনজির ভাড়াসংক্রান্ত বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা ও সমন্বয় সাপেক্ষে পরবর্তী সময়ে ভাড়া নির্ধারণ করা হবে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাঅটোরিকশাসিএনজিবরিশাল বিভাগছাপা সংস্করণ
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