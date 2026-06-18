Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

বালুবাহী ট্রাক উল্টে পড়ল রেললাইনে, কুড়িগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
বালুবাহী ট্রাক উল্টে পড়ল রেললাইনে, কুড়িগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ
আজ সকালে রাজারহাট উপজেলার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন কুড়িগ্রাম-তিস্তা সড়কে ট্রাকটি উল্টে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে বালুবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেললাইনের ওপর উল্টে পড়ায় রেললাইন স্থানচ্যুত হয়েছে। এতে কুড়িগ্রামের সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে রাজারহাট উপজেলার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন কুড়িগ্রাম-তিস্তা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি রেললাইনের ওপর পড়ে যাওয়ায় রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কুড়িগ্রামগামী আন্তঃনগর ট্রেন কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস কুড়িগ্রাম স্টেশনে পৌঁছাতে পারেনি। ট্রেনটি তিস্তা রেলস্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশে ফিরে যায়।

এ ঘটনায় ঢাকাগামী শত শত যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন। নির্ধারিত সময়ে কুড়িগ্রাম রেলস্টেশনে এসে ট্রেন না পেয়ে অনেক যাত্রীকে বিকল্প পরিবহনে তিস্তা স্টেশনের দিকে রওনা হতে হয়। এতে শিশু, নারী ও বয়স্ক যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত ভাড়াও গুনতে হয় বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা।

যাত্রী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘সকালে কুড়িগ্রাম স্টেশনে এসে জানতে পারি ট্রেন আসবে না। পরে বাধ্য হয়ে অটোরিকশায় তিস্তা স্টেশনের দিকে যেতে হয়েছে। শত শত যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েছে।’

তিনি আরও জানান, অনেক যাত্রীকে সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বিকল্প পরিবহন ব্যবহার করতে হয়েছে।

কুড়িগ্রাম রেলস্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার কনিকা আক্তার বলেন, “বালুবাহী ট্রাক রেললাইনের ওপর উল্টে পড়ায় লাইন ব্লক হয়ে গেছে। ট্রাকটি সরিয়ে রেলপথ সচল করার কাজ চলছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।”

বিষয়:

রেললাইনযোগাযোগরাজারহাটট্রাককুড়িগ্রামরংপুর বিভাগ
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