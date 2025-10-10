বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল নগরীর আল মাদানী সড়ক এলাকায় লামিয়া আক্তার বর্ষা (২২) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়েছেন।
লামিয়া নগরীর কাউনিয়া ব্র্যাঞ্চ রোডের বাসিন্দা বেলায়েত হোসেনের মেয়ে। তিনি সরকারি বরিশাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিন মাস আগে আল মাদানী সড়কের মো. শাহিনের ছেলে সিয়ামের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর।
লামিয়ার বাবা বেলায়েত হোসেন জানান, বর্ষা ও সিয়াম প্রেম করে নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করেন। এ নিয়ে সিয়ামের পরিবারে অশান্তি চলছিল। বর্ষাকে প্রায়ই নির্যাতন করা হতো। গতকাল রাতে তাঁকে ফোন করে জানানো হয়, বর্ষা অসুস্থ। বাসায় গিয়ে তিনি দেখেন, বর্ষার নিথর দেহ খাটের ওপরে পড়ে রয়েছে। তিনি পৌঁছানোর আগেই ওই বাসার লোকজন পালিয়ে যান। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লামিয়াকে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লামিয়ার গলায় মোবাইল চার্জারের তার প্যাঁচানোর দাগ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন তাঁর বাবা।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আমানগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কুদ্দুস হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছেন। ঘটনা তদন্তে দুই নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
