Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
তিন মাস আগে সিয়াম নামের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় লামিয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিন মাস আগে সিয়াম নামের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় লামিয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরীর আল মাদানী সড়ক এলাকায় লামিয়া আক্তার বর্ষা (২২) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়েছেন।

লামিয়া নগরীর কাউনিয়া ব্র্যাঞ্চ রোডের বাসিন্দা বেলায়েত হোসেনের মেয়ে। তিনি সরকারি বরিশাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিন মাস আগে আল মাদানী সড়কের মো. শাহিনের ছেলে সিয়ামের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর।

লামিয়ার বাবা বেলায়েত হোসেন জানান, বর্ষা ও সিয়াম প্রেম করে নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করেন। এ নিয়ে সিয়ামের পরিবারে অশান্তি চলছিল। বর্ষাকে প্রায়ই নির্যাতন করা হতো। গতকাল রাতে তাঁকে ফোন করে জানানো হয়, বর্ষা অসুস্থ। বাসায় গিয়ে তিনি দেখেন, বর্ষার নিথর দেহ খাটের ওপরে পড়ে রয়েছে। তিনি পৌঁছানোর আগেই ওই বাসার লোকজন পালিয়ে যান। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লামিয়াকে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লামিয়ার গলায় মোবাইল চার্জারের তার প্যাঁচানোর দাগ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন তাঁর বাবা।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আমানগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কুদ্দুস হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছেন। ঘটনা তদন্তে দুই নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিয়েবরিশাল সদরবরিশালস্বামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

কুমিল্লায় শাশুড়িকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ জামাতার বিরুদ্ধে

কুমিল্লায় শাশুড়িকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ জামাতার বিরুদ্ধে

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর