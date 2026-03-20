কাজ শেষে বাড়ি ফেরা হলো না কাঠমিস্ত্রির, প্রাণ গেল বজ্রপাতে

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় বজ্রপাতে জসিম ঘরামী (৪০) নামের এক কাঠমিস্ত্রি মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
জসিম ঘরামী ওই গ্রামের কাশেম ঘরামীর ছেলে। শুক্রবার একটি বাড়িতে কাজ শেষে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে তিনি বজ্রপাতে মারা যান।
কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. জাহিদুল ইসলাম জানান, সকালে জসিম ঘরামী একই গ্রামের একটি বাড়িতে কাজে যান। দুপুরের পর তিনি বাড়িতে ফেরার পথে রাস্তায় বজ্রপাতে মারাত্মক আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, জসিম আর বেঁচে নেই।
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. সাইয়েদুর রহমান বলেন, ‘বজ্রপাতের শিকার জসিম ঘরামীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল।’
