বাউফলে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
আজ দুপুর ১২টায় বাউফলে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী সংবাদ সম্মেলন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, উসকানিমূলক বক্তব্য ও তাঁর অনুসারীদের সহিংস কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলেছে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলটির উপজেলা সেক্রেটারি মো. খালিদুর রহমান। তিনি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করছে বিএনপি প্রার্থীর উসকানিমূলক ও মানহানিকর বক্তব্য এবং তাঁর অনুসারীদের সহিংস কার্যক্রম।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, চন্দ্রদ্বীপসহ বাউফলের বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, কর্মসূচিতে বাধা, দোকানে চাঁদা দাবি, চাঁদা না দিলে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া কয়েকটি ঘটনায় হত্যাচেষ্টার ও সাক্ষীদের ওপর ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

মো. খালিদুর রহমান বলেন, এসব সহিংস কর্মকাণ্ড নির্বাচনকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তিনি প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ ও কার্যকর হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের কাছে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—চন্দ্রদ্বীপ এলাকায় স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন, সেনাবাহিনীর নিয়মিত টহল বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা জোরদার, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার এবং নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা ইসাহাক, পটুয়াখালী জেলা ছাত্রশিবির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম নূর, উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি লিমন হোসেন, সেক্রেটারি আরিফ হোসেন, অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম, আতিকুর রহমান নজরুল, আশরাফুজ্জামান শাকিলসহ অন্য নেতারা।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতজামায়াতবাউফলবরিশাল বিভাগসংবাদ সম্মেলনহামলা
