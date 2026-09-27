Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সদস্যসচিব গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সদস্যসচিব গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার রনি তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে রনি তালুকদার (৩৮) নামের আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে পৌর শহরের মাইলোড়া এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার রনি তালুকদার মোহনগঞ্জ পৌর আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সদস্যসচিব। তিনি পৌর শহরের মাইলোড়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীরা মোহনগঞ্জে একটি মিছিল বের করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ওই মিছিলে হামলা চালান বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে রেলস্টেশনের কাছে মোহনগঞ্জ পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক মাসুমের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মী রামদা, চাইনিজ কুড়ালসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে হামলা করেন। ওই সময় বিএনপি নেতা বাড়ির ভেতরে ছিলেন। হামলাকারীরা ঘরের দরজা-জানালায় কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও ভেতরে ঢুকতে না পেরে একপর্যায়ে চলে যান।

এ ঘটনায় সরকার পতনের পর ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোহনগঞ্জ থানায় মামলা করেন ফজলুল হক মাসুম। মামলায় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৩০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দায়ের করা রাজনৈতিক মামলায় রনি তালুকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মোহনগঞ্জগ্রেপ্তারশ্রমিক লীগময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত