বরিশালে ঈদের ৮টি বড় জামাতের সময়সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান পরিদর্শন করেছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস জাহান শিরীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাত পোহালেই পবিত্র ঈদুল আজহা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বরিশালে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে নগরের হেমায়েতউদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে সকাল ৮টায়। এ লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন। এছাড়া নগরী ও এর বাইরে আরও ৭টি বড় ঈদের জামাতের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

নগরের অন্যতম বড় তিনটি মসজিদে দুটি করে জামাত অনুষ্ঠিত হবে। জামে কসাই মসজিদে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় এবং সকাল ৯টায়, জামে এবায়দুল্লাহ মসজিদে সকাল ৮টায় এবং সকাল সাড়ে ৯টায় এবং নগরের বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদে ঈদের জামাত সকাল ৮টা ও সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে।

নগরের বাইরে বড় চারটি জামাত হবে চরমোনাই দরবার শরিফ, নেছারাবাদ, ছারছিনা এবং গুঠিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে। জানা গেছে, চরমোনাই আল কারীম জামে মসজিদে ঈদের জামাত হবে সকাল ৮টায়, নেছারাবাদ জামে মসজিদে সকাল ৮টায়, ছারছীনা দরবার শরিফে সকাল ৮টায় এবং গুঠিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে ঈদের জামাত হবে সকাল ৮টায়। সংশ্লিষ্ট মসজিদের দায়িত্বশীলদের সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এদিকে নগরের প্রধান জামাত কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান আজ বুধবার বিকেলে পরিদর্শন করেছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস জাহান শিরীন। তিনি বলেন, বরিশালের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত হেমায়েতউদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। ঈদের নামাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাঈদ জামাতবরিশাল বিভাগঈদুল আজহাজেলার খবর
