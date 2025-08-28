Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

মুলাদীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদী থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের মুলাদীতে রাহিমা বেগম (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের আলীমাবাদ গ্রামের ব্যাপারী বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রাহিমা বেগম আলীমাবাদ গ্রামের শিপন ব্যাপারীর স্ত্রী। আবুল খায়ের তালুকদার নামের এক প্রতিবেশী বলেন, শিপন ব্যাপারী ঢাকায় চাকরি করেন এবং তাঁর স্ত্রী একাই বাড়িতে থাকতেন। গতকাল সন্ধ্যার পরে শিপন ব্যাপারীর ঘর থেকে তাঁর স্ত্রীর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় এক নারী তাঁকে ডাকাডাকি করেন। পরে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে রাহিমার ঝুলন্ত লাশ দেখে তিনি চিৎকার করে লোকজন ডাকেন। খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

শিপন ব্যাপারী জানান, বুধবার বিকেলে স্ত্রীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা-কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যার পরে স্ত্রীকে ফোন দিলেও কোনো সাড়া মেলেনি। পরে রাতে প্রতিবেশীরা তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেন। ঝগড়ার জেরে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেন শিপন ব্যাপারী।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, বুধবার রাতে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গৃহবধূবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
